Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon izjavio je danas, povodom godišnjice martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, da se takvo nasilje, etnički i verski motivisano, nije dogodilo u Evropi od kraja Drugog svetskog rata.

- U samo nekoliko dana uništeno je više od 1000 srpskih domova, srušeno i oskrnavljeno 35 pravoslavnih crkava i manastira, dok su hiljade ljudi proterano sa svojih ognjišta u roku od samo nekoliko sati - istakao je  Gujon.

Kako je naveo, tada je odlučio da osnuje humanitarnu organizaciju "Solidarnost za Kosovo", koja više od dve decenije pomaže srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji kroz brojne projekte - od humanitarnih konvoja, izgradnje farmi, obnove crkava, do podele stoke, plastenika i osnovnih životnih namirnica, istovremeno radeći na širenju istine u inostranstvu o njihovom položaju, naročito u Francuskoj, putem medija, tribina i drugih javnih aktivnosti.

- Danas, u svojstvu direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, nastavljam tu misiju kroz institucionalni rad, nastojeći da na stranim jezicima informišem međunarodnu javnost o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Nikada ne smemo zaboraviti ovaj zločin nad Srbima, koji je ujedno i zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije -  zaključio je Gujon.

Kurir Politika

severna_mitrovica_martovski_pogrom_5.jpg
1890967-kosovo1-ls.jpg
WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.19.00 (1).jpeg
17.jpg
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Miloš Vučević (11).jpeg