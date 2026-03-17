Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon izjavio je danas, povodom godišnjice martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, da se takvo nasilje, etnički i verski motivisano, nije dogodilo u Evropi od kraja Drugog svetskog rata.

- U samo nekoliko dana uništeno je više od 1000 srpskih domova, srušeno i oskrnavljeno 35 pravoslavnih crkava i manastira, dok su hiljade ljudi proterano sa svojih ognjišta u roku od samo nekoliko sati - istakao je Gujon.

Kako je naveo, tada je odlučio da osnuje humanitarnu organizaciju "Solidarnost za Kosovo", koja više od dve decenije pomaže srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji kroz brojne projekte - od humanitarnih konvoja, izgradnje farmi, obnove crkava, do podele stoke, plastenika i osnovnih životnih namirnica, istovremeno radeći na širenju istine u inostranstvu o njihovom položaju, naročito u Francuskoj, putem medija, tribina i drugih javnih aktivnosti.

- Danas, u svojstvu direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, nastavljam tu misiju kroz institucionalni rad, nastojeći da na stranim jezicima informišem međunarodnu javnost o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Nikada ne smemo zaboraviti ovaj zločin nad Srbima, koji je ujedno i zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije - zaključio je Gujon.