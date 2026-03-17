Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Trstu da je Centralnoevropska inicijativa (CEI) od ključnog značaja za evropske integracije regiona, ali i za očuvanje stabilnosti i jačanje ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu, istakavši to na prvom panelu "Podsticanje duha Centralnoevropske inicijative: bliži u regionu, snažniji u Evropi".

Odgovarajući na pitanje o značaju CEI za proces proširenja Evropske unije, Đurić je ukazao na istorijski značaj ove inicijative i hrabrost njenih osnivača.

- Kada pogledamo početke Centralnoevropske inicijative, vidimo koliko je bilo hrabro u vreme gvozdene zavese pružiti ruku saradnje i graditi mostove. Danas nam je takav pristup potreban više nego ikada - rekao je Đurić.

On je naglasio da su inicijative poput CEI ključne za približavanje regiona Evropskoj uniji.

- Svaka inicijativa koja približava naš region i druge delove Evrope koji još nisu deo Evropske unije tom cilju - dobra je i potrebna - istakao je šef srpske diplomatije.

Govoreći o evropskim integracijama, Đurić je ocenio da je neintegrisanost Zapadnog Balkana u EU problem i za region i za samu Uniju.

- Iskreno govoreći, smatram da je svojevrsna sramota i za naše vlade i za Evropu u celini to što ovaj region još nije integrisan u Evropsku uniju - rekao je on.

Đurić je dodao da Srbija, kao najveća ekonomija regiona, želi članstvo uEU i svesna je neophodnosti sprovođenja reformi.

- Svesni smo teških političkih odluka i reformi koje moramo da sprovedemo kako bismo postali članica Evropske unije - naveo je Đurić.

Kao ključne prioritete za ovu godinu, izdvojio je očuvanje mira i stabilnosti, ali i dalji ekonomski razvoj.

Ministar Đurić je istakao i to da CEI ima važnu ulogu u unapređenju infrastrukturne povezanosti regiona.

- Projekti poput unapređenja železničke veze od Beograda ka Trstu, preko Hrvatske i Slovenije, upravo su primeri inicijativa koje doprinose boljoj povezanosti i ekonomskom razvoju - rekao je Đurić.

Govoreći na događaju povodom 30. godišnjice Izvršnog sekretarijata CEI, Đurić je naglasio i potrebu ubrzanja evropskih integracija kroz konkretnije korake, poput slobodnog kretanja ljudi, robe, kapitala i usluga.

- Uključivanje regiona Zapadnog Balkana u šengenski prostor donelo bi brojne koristi - od ekonomskih do političkih, uključujući i unapređenje međuetničkih odnosa - ocenio je on.

Dodao je da bi takav potez doprineo smanjenju tenzija u regionu.

- Slobodno kretanje ljudi doprinelo bi stvaranju pozitivnije atmosfere i smanjenju konfrontacija među narodima u regionu - rekao je Đurić.

Šef Srpske diplomatije podsetio je ovom prilikom i na inicijative predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame za ubrzanje evropskog puta regiona. Zahvalio je Italiji na podršci, kao i ministru spoljnih poslova Italije Antoniju Tajaniju, generalnom sekretaru Centralnoevropske inicijative Franku Dal Masu i predsednici Odbora za spoljne poslove i odbranu Senata Italije Stefaniji Kraksi. Posebno je zahvalio Italiji na zaštiti srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa, uključujući i manastira Visoki Dečani.

- Centralnoevropska inicijativa neguje raznolikost naših nacionalnih identiteta i predstavlja važnu platformu za saradnju i međusobno razumevanje - zaključio je Đurić.