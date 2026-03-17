„Znak dobre volje i opredeljenja ove Vlade je da misli na obične građane - da nema građana prvog i drugog reda. Kako je najavio predsednik Republike Aleksandar Vučić, preko šest milijardi evra planirano je za ulaganja u infrastrukturu i ja lično navijam da ruralni, pogranični i brdsko – planinski delovi Srbije imaju prioritet“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, u poseti selima Opštine Bajina Bašta u Zlatiborskom upravnom okrugu.

Ministar je zajedno sa predsednikom opštine Bajina Bašta Milenkom Ordagićem i predsednikom mesne zajednice Obajgora Brankom Janjićem obišao radove na kompletnoj obnovi Doma kulture, finansiranoj sredstvima Ministarstva za brigu o selu, u okviru Programa dodele bespovratnih sredstava za opremanje i uređenje seoskih domova.

„Dom kulture je bio zapušten i dugo se nije koristio, a sada će postati mesto okupljanja svih generacija u selu. Ovde će se održavati razne manifestacije, druženja i proslave, a deca i mladi će imati prostor za svoje aktivnosti. Mnogima će značiti i to što će moći da obeležavaju rođendane i druga slavlja u ovoj sali“, rekao je Janjić i dodao da postoji i inicijativa da se u obnovljeni objekat preseli i ogranak muzičke škole, kako bi deca iz sela mogla da pohađaju nastavu u svom mestu, umesto da putuju u Bajinu Baštu ili Loznicu.

Za renoviranje ovog seoskog Doma kulture od 182 kvadrata, izdvojeno je više od 2,8 miliona dinara, a izvedeni su molersko-fasadni, stolarski, zidarski, keramičarski, izolatorski, kao i radovi na elektroinstalacijama, saopštilo je Ministarstvo za brigu o selu.

Tokom razgovora sa meštanima, ministar je imao priliku da čuje i sa kakvim se izazovima selo suočava. Kako je istaknuto, jedno od pitanja na koje meštani ukazuju jeste putna infrastruktura, budući da je opština Bajina Bašta razuđena i ima čak 35 sela. Selo Obajgora, koje broji više od 500 domaćinstava, nalazi se u neposrednoj blizini grada, ali je prostorno veoma široko i razuđeno, pa pojedini delovi još nisu u potpunosti povezani uređenim i asfaltiranim putevima.

U selu živi i više od 70 mališana različitog uzrasta, što je još jedan pokazatelj da je reč o živoj i aktivnoj seoskoj zajednici. Većina domaćinstava bavi se poljoprivredom - gaje se malina, krompir i druge ratarske kulture.

Opština Bajina Bašta učestvuje i u drugim programima Ministarstva za brigu o selu, a već pet godina zaredom na ovaj način organizuje manifestaciju Miholjski susreti sela koja okuplja stanovnike seoskih sredina i promoviše tradiciju i zajedništvo.