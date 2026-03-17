samo zato što je dočekao predsednika Vučića

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević komentarisao je podsmevanje voditelja emisije "Mentalno razgibavanje" na Novoj S, koji su omalovažavali dečaka Andriju iz Bajine Bašte samo zato što se obradovao dolasku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Bednici se podsmevaju suzama bolesnog deteta. Andrija ima čisto srce i zlatnu dušu, za razliku od svih njih - bolesnika koji mu se podsmevaju, koji šire mržnju i zlo. To je njihova jedina politika. Neće nas sprečiti da nastavimo još snažnije da se borimo za zdravlje malog Andrije i za zdravlje sve naše dece! Pobediće pristojna Srbija - poručio je Vučević.

Podsetimo, dečak Andrija boluje od retke mojamoja bolesti za čije je zahtevno lečenje u inostranstvu sve troškove preuzela država Srbija. Njemu je velika želja bila da upozna predsednika Srbije, a želja mu se ispunila prekjuče kada je Vučić bio u poseti Bajinoj Bašti.

Kako je mali Andrija Knežević iz Bajine Bašte upoznao predsednika Srbije

-Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem... - rekao je predsednik.