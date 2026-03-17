Koliko je blokaderska mržnja daleko odmakla dokaz je to što su mu se rugali jutros uživo u programu emisije Mentalno razgibavanje.

Najpre je Stepanović počeo sramni segment emisije rečima:

"Što su deca oduševljena kad vide šefa. Dajte da vidimo jedan snimak, suze radosnice ovog dečaka, jer vidi svoga predsednika. Da li su radosnice videćemo", rugao se Stepanović detetu koje se uspešno leči u Švajcarskoj o trošku države.

Potom su pustili snimak malog Andrije kako plače od sreće što vidi Vučića, a kada su se vratili u program Stepanović je imitirao dečaka kako plače i govori "hvala, hvala".

U tom momentu se ubacuje Jovanović, ustaje sa stolice, i probija novo dno.

"Znaš kako je ovo snimano", počeo je, pa karikirao šta je Vučić navodno rekao dečaku: "Slušaj mali ti ćeš sad kad ti ja priđem da se kao rasplačeš".

"Ali ja neću da plačem", rekao je dečak u njihovoj bolesnoj šali i u tom momentu Jovanović imitira prskanje suzavca ili biberspreja bolesnom detetu u oči koje kreće da vrišti i plače u njegovog imitaciji.

Potom nastavlja: "Vučić kao kaže 'snimaj sad' i govori mu da ne plače".

Ponovo na scenu stupa Stepanović.

"Jesi video kako se zbunio (Vučić, prim. nov), dete plače, pa ga gleda, pa ga zagrli", a onda nastavljaju sa bolesnim skečevima u kojem je glavni akter Vučić.

"Šta ti je, šta plačeš, bre, jesi ti blokader", a sa ovim su završili svoje bolesne šale, bar za sada.

Država nastavlja da pomaže

Podsetimo, Vučić je rekao da je bolesni dečak Andrija Knežević sa kojim se video veoma senzitivan i emotivan i da će država nastaviti da mu pomaže u lečenju.

"Ima prelepe i preemotivne oči, on je, pošto sam saznao o čemu je reč - dakle to su ti krvni sudovi koji su potpuno zakrčeni u mozgu sa obe strane, i leve i desne, ali on je toliko bistar, toliko sladak i simpatičan i kada vidite da se roditelje koji bi život dali za njega, nemate šta više da kažete osim da se nadate i da se uzdate u švajcarske lekare koji su najbolji i da se ponadate i poverujete da je moguće da pomognu malenom Andriji", naveo je Vučić.