Politički analitičar Uroš Piper oglasio se putem Tiktoka i komentarisao situaciju sa naftom u Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Istakao je da Srbija, sa rezervama nafte za 93 dana, pokazuje ozbiljnost države i rukovodstva, dok mnoge evropske zemlje imaju upola kraće zalihe.

Konstatujući da je cena nafte glavna tema u svim svetskim medijima, Piper je rekao da je vreme da se pogleda koliko koja zemlja ima rezervi nafte.

- Predsednik naše države obavestio nas je da Srbija trenutno ima rezervi nafte za 93 dana. Znači, da kap nafte ne uđe u Srbiju, sledeća 93 dana mi imamo naftu. Da vidimo kako stoje ostale države. Crna Gora trenutno ima rezervi nafte za samo 20 dana. Da, to je ona Crna Gora o kojoj se govore hvalospevi, da sledeće godine ulazi u Evropsku uniju... Za 20 dana će sve da stane ako bude velika svetska kriza - naveo je Piper.

Za one koji bi rekli da je Crna Gora region, da je situacija drugačija kada su u pitanju ostale države na evropskom tlu, Piper je izneo konkretne podatke.

- Velika Britanija rezerve nafte za samo 47 dana. Upola manje u odnosu na Srbiju. Ili Srbija duplo više. Irska 40 dana, Estonija 63 dana. Te države su nekada bile uzor napretka u EU. A danas, Srbija ima više rezervi nafte, do čepa pune rezervoare, od ovih država. Australija 49 dana. Finska 60 dana- ukazao je on.

Potom je Piper, na osnovu iznetih podataka, objasnio da su to ozbiljna država i rukovodstvo.

- To je ozbiljna država. To je ozbiljno rukovodstvo. To vam je ozbiljan predsednik u Srbiji. Ali, šta bi se desilo da je drugačija situacija, zamislite da, na primer, sve to treba da organizuju Ackela, Kaluđer, Marinika Tepić ili Miloš Jovanović. To je nezamislivo i to bi bila tragedija za ovu državu. Hvala Bogu, to se nikada neće dogoditi da takvi ljudi vode Srbiju - poručio je Piper.