Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas sa predsednikom opštine Kladovo ugovor o finansiranju druge faze projekta spoljašnjeg kompletnog uređenja oko bazena Jezero.

- Ovo je nastavak realizacije projekta koji je Kladovo već počelo. Prva faza je u toku. Ključna stvar je da su od obećanja do realizacije prošle nepune tri nedelje, od kad je predsednik Aleksandar Vučić najavio građanima Kladova. Ovo je važan projekat i za građane i za podizanje turističkih kapaciteta i potencijala Kladova. U pitanju je ugovor koji predviđa realizaciju druge faze projekta parternog uređenja, spoljašnjeg kompletnog uređenja oko bazena Jezero. Prva faza je sufinansirana od strane Ministarstva turizma i omladine i same opštine Kladovo sa oko 600 miliona dinara - objasnila je Mesarović.

Ministarstvo privrede, kako je istakla Mesarović, je po nalogu predsednika Vučića, kako bi zaokružili projekat, obezbedilo preko 100 miiona dinara za realizaciju parternog uređenja.

- Ono podrazumeva postavljanje ograde, mobilijara, zalivnog sistema. Ostaje treća faza tog projekta, manja faza, koja predviđa ozelenjavanje koje ćemo takođe pomoći kako bi se realizovalo u kratkom roku. Pozivam da se što pre raspiše javna nabavka za izvođače radova, kako bismo uspeli da u letnjim mesecima omogućimo građanima da na što kvalitetniji način koriste kompleks bazena Jezero. Ponosna sam na ovaj projekat - navela je Mesarović.

Ministarka Mesarović očekuje, kako je rekla, vrlo konstruktivne razgovore sa privrednicima iz Kladova.

- Cilj je da vidimo kako možemo dodatno da pomognemo njihovo poslovanje. Da na dalje sprovodimo politiku kontinuiteta, politiku koja je bliska našem narodu i privrednicima, svima koji čuvaju našu državu i naše Kladovo. Da čuvamo privredni ambijent koji će omogućiti otvaranje radnih mesta, ali i razvoj poslovanja kroz naša bespovratna davanja i programe. Raspoisali smo pakete podrške, pre svega malom sektoru,ali i podršku kreiranu za velike privredne subjekte, da podižemo kapacitete izvozno orjentisanigh kompanija. Da se borimo za ekonomski napredak našeg Kladova, jer što je privreda jača, jači je i njihov lokalni budžet. Ovaj projekat će i najmlađima ali i svim našim građanima i turistima omogućiti prijatan boravak u Kladovu - istakla je Mesarović.

Ministarka je pre razgovora sa privrednicima posetila vinariju Gamanović i razgovarala sa njima o tržišta koja su zanimljiva za plasman njihovih proizvoda.

- Poznati su ne samo po vinima, već i proizvodnji rakije i džina. Čak su uradili i pakovanje džina na kineskom jeziku želeći da ga plasiraju i na kinesko tržište. Država i Ministarstvo privrede će im u tome pomoći već u narednim danima, ali i za sva druga tržišta kako bi u što većoj meri razvijali svoju proizvodnju. Korisnici su sredstava Ministarstva privrede. Na zahtev predsednika Vučića pušten je novi konkurs za sve one koji se bave vinskom industrijom, u pitanju je do 10 miliona bespovratnih sredstava, te sam ih pozvala da se jave na taj konkurs - rekla je Mesarović.