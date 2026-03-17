Danas se navršavaju 22 godine od Martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, jednog od najbolnijih zločina nad srpskim narodom u novijoj istoriji, podseća ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dodaje:

"Za samo tri dana spaljene su srpske kuće, crkve i manastiri, uništavane srpske svetinje, a hiljade Srba proterane su sa svojih vekovnih ognjišta.

To je bio organizovani i smišljeni pogrom, motivisan albanskim separatizmom, sa jasnim ciljem - etničkim čišćenjem Srba iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije.

I danas, više od dve decenije kasnije, pravda za srpske žrtve ne postoji, a međunarodna zajednica ostala je slepa nad sudbinom Srba na Kosovu i Metohiji.

Srbija neće ćutati. Srbija neće zaboraviti. Srbija neće pristati na prekrajanje istorije, na ponižavanje svojih žrtava i na pokušaje da se izbriše svaki trag viševekovnog postojanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji".

