Danas se navršavaju 22 godine od Martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, jednog od najbolnijih zločina nad srpskim narodom u novijoj istoriji, podseća ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dodaje:

"Za samo tri dana spaljene su srpske kuće, crkve i manastiri, uništavane srpske svetinje, a hiljade Srba proterane su sa svojih vekovnih ognjišta.

To je bio organizovani i smišljeni pogrom, motivisan albanskim separatizmom, sa jasnim ciljem - etničkim čišćenjem Srba iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije.

I danas, više od dve decenije kasnije, pravda za srpske žrtve ne postoji, a međunarodna zajednica ostala je slepa nad sudbinom Srba na Kosovu i Metohiji.