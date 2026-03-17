Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je večeras da Srbija nikada neće zaboraviti nijednu žrtvu niti uništenu crkvu u Pogromu nad Srbima u AP KiM koji se dogodio na današnji dan 2004. godine i ocenio da je to bila brutalna, sistematska i organizovana kampanja protiv srpskog naroda, njegove kulture, vere i identiteta.

Macut je na Komemorativnoj akademiji povodom Dana sećanja na Pogrom na AP Kosovu i Metohiji 2004. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu poručio da je sećanje na 17. mart dužnost prema svima žrtvama, ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, kao i prema budućim generacijama koje zaslužuju istinu o srpskom stradanju i nepravdi.

- Mi danas stojimo ovde da podstičemo sećanje, a ne mržnju. Ovde smo da čuvamo istinu, da je prenesemo na naredna pokolenja. To je istina o stradanju, nepravdi, o tuzi koja nikada nije prestala, već sa kojom učimo da živimo. To je istina koju Srbima i Srbiji niko ne može oduzeti - rekao je Macut.

Dodao je da nas ta istina uči da se ne ponovi ista greška, kao i da jačamo svoju državu, narod i odlučnost da pravda i poštovanje ljudskih prava budu stub naših politika.

Komemorativna akademija povodom Dana sećanja na 17. mart 2004. godine — Pogrom na AP Kosovu i Metohiji, na kojoj su govorili predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i izaslanik predsednika Srbija, savetnik predsednika Republike Miloš Vučević, održana je večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Akademiji prisustvuju predstavnici Vlade Srbije, Vojske Srbije, patrijarh srpski Porfirije, potpredsednik Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković, predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov, čelnici Srpske liste, velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve (SPC) i drugih verskih zajednica, porodice i potomci stradalih u martovskom Pogromu, kao i predstavnici više boračkih Udruženja za negovanje tradicije oslobilačkih ratova u Srbiji.

Komemorativna akademija počela je himnom Srbije "Bože pravde", a akademiju organizuju vladin Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije u saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu.

Pre 22 godinu,17. i 18. marta 2004. godine u AP KiM dogodio se talas organizovanog terora, pogrom nad Srbima širom AP Kosovo i Metohija, u kome je ubijeno 16 Srba, stotine su povređene, a proterano više od 4.000, prenose mediji pisanja Tanjuga.

Uništeno je 19 manastira i 16 crkava, a oštećeno više od 100 verskih objekata.