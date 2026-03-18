SNAŽNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Kada vam neko poveri svoj kraj, poverio vam je svoju kuću! A kuća se čuva kao porodica
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video snimak na Instagramu sa snažnom porukom pred lokalne izbore u 10 mesta u Srbiji.
- Svako od vas zna svoj grad bolje nego iko. Svaki kraj ima svoje ime, svoje brige i svoje ljude. Ne obećavajte olako. Obećajte samo ono iza čega ste spremni da stanete i odgovorite. Kada pobedite i ako pobedite, radite još više - poručio je predsednik i dodao:
- Ako pogrešite, priznajte. Kada je teško, ne povlačite se. Jer kada vam neko poveri svoj kraj, poverio vam je svoju kuću. A kuća se čuva kao porodica. Srbija je naša porodica.
