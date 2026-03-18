- Ismevati bolesno dete i paćenički se smejati njegovim suzama radosnicama zato što je država platila njegovo lečenje u inostranstvu nije za osudu, već za psihijatra! To su vam, građani Srbije, tzv. novinari gde u svojim tzv. emisijama koje bi valjda trebalo da budu smešne, a zapravo šire bolest na kanalima tzv. medija, glasnogovornici i podržavaoci blokadera. I njihove emisije služe isključivo da šire mržnju, bolest i frustraciju i nije im problem da odu toliko daleko da se bave jednim malim, nevinim bićem koje je srećno do neba jer je dobilo priliku da se izleči i normalno živi. Zašto? Zato što su oni ti koji su oboleli i kojima ništa nije sveto niti se plaše Boga, jer u njega ne veruju. Ogrezli u mržnji, bez empatije, ljudskosti i morala. Mali veliki čoveče Andrija, želje svih nas su da ozdraviš, da odeš na derbi, da igraš šah i da se smeješ sutra sa svojim unucima. Tvoja država i tvoj predsednik će uvek biti tu za tebe jer si nam važan, i ti i svako malo veliko biće koje živi u ovoj zemlji. Bolesnici sa tajkunskih medija, pseudonovinari, neka vam je Bogom prosto i neka Vam Bog da dobro zdravlje i dug život, a mi ćemo se svi za Vas iskreno moliti - poručila je Mesarović na Instagramu.