Slušaj vest

Emisije na blokaderskoj Novoj S i pojedini voditelji iz nedelje u nedelju šokiraju javnost mržnjom prema svima koji ne misle kao oni - nakon što je dvojac Stepanović-Jovanović iz "Mentalnog razgibanja" ponižavao osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića, ismevajući ga bez imalo ljudskosti i empatije prema dečakovoj bolesti, a samo zato jer se Andrija obradovao dolasku predsednika Vučića u njegov rodni grad - sada je još jedan podjedanko opskurni dvojac iz podkasta "Dobar, loš, zao" - novinar Nenad Kulačin i pisac Marko Vidojković - nadmašio sve po vulgarnostima koje su izrekli.

Vidojković je držao monolog i nije mogao da dođe sebi od smeha dok je, kako kaže, zamišljao Vučićevu smrt.

- Ja bih rekao da je mrtav Đinđić mnogo življi od ovog poluživog parizera. Znači, ja bih, evo, smejem se jer pokušavam da zamislim kad on rikne, ja mu želim da to bude prirodnom smrću, koliko će mu ljudi dolaziti... Pa ja mislim da ni prvu godišnjicu neće dočekati. Ima ljudi da kažu, znaš šta, mi ne znamo o kome pričate. Nemamo pojma, bio je to neki eksces - rekao je Vidojković uz nekontrolisano smejanje.

Prethodno je udario i na protivnike vlasti.

- Niko ovde nije svetac. Naročito ne ovo što je ostalo od studenata u studentskom protestu na Beogradskom univerzietu i ono što je ostalo od opozicije u parlamentu. Ako ćete da gledate tu ko je ispravan do kraja niko neće biti ispravan.

Na to se nadovezao Kulačin predviđajući debakl na predstojećim lokalnim izborima 29. marta i preklinjući studente i opoziciju da ostvare "bar jednu pobedu" dodajuči da se "plaši da su izbori u Palanci izgubljeni"

Naravno, ni njegova izjava nije mogla da prođe bez prostakluka.

- Imamo još manje od dve nedelje, ajde malo da se uozbiljite, da radite, pa da mu uzmemo jednu opštinu da ne može da spava, da se tetura, da se okreće, da piški u krevetu, da ne znam šta uradimo, da polomi kvake, samo dajte budite ozbiljni jednu jedinu pobedu ostvarite da možemo da idemo dalje - zaključio je blokaderski novinar.