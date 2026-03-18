Slušaj vest

Za razliku od Maksimovića, koji će izneti svoju odbranu, Tolić i Spasojević su na prethodnom ročištu istakli da će se braniti ćutanjem.

Završne reči u ovom potupku održaće se 5. i 20. aprila.

Maksimović, Tolić i Blagojević optuženi su za navodni napad na ustavni poredak i bezbednost Kosova, a uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru.

Suđenje optuženima počelo je 9. oktobra 2024, da bi 16. januara ove godine bilo vraćeno na početak zbog promena u sudskom veću.