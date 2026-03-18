Pred Specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas se nastavlja suđenje u slučaju koji se vodi protiv trojice Srba - Dušana Maksimovića, Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića, uhapšenih nakon događaja u Banjskoj. Za danas je predviđeno iznošenje odbrane Dušana Maksimovića.

Za razliku od Maksimovića, koji će izneti svoju odbranu, Tolić i Spasojević su na prethodnom ročištu istakli da će se braniti ćutanjem.

Završne reči u ovom potupku održaće se 5. i 20. aprila.

Maksimović, Tolić i Blagojević optuženi su za navodni napad na ustavni poredak i bezbednost Kosova, a uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru.

Suđenje optuženima počelo je 9. oktobra 2024, da bi 16. januara ove godine bilo vraćeno na početak zbog promena u sudskom veću.

Kurir Politika/Kosovo Onlajn

Ne propustiteSRBI NA KIMSLUČAJ BANJSKA: Naredno ročište u postupku protiv trojice Srba 18. marta, završne reči u dva dana
banjska ročište.jpg
SRBI NA KIMNASTAVLJENO SUĐENJE U SLUČAJU "BANJSKA" Saslušan svedok iz Severne Makedonije
Banjska
SRBI NA KIMSVEDOCI SE NISU POJAVILI: Odloženo suđenje trojici Srba u slučaju Banjska
BANJSKA SUDJENJE.jpg
PolitikaBAKLJADA I SRPSKE TROBOJKE ZA UBIJENE U BANJSKOJ: U Beogradu, Novom Sadu i Šapcu odata počast Stefanu, Bojanu i Igoru koji su nastradali pre dve godine (VIDEO)
11111.png