Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin čestitao je predsedniku Vlade RS Savu Miniću, poručivši da "niko ne može da nas spreči da budemo jedno osim našeg straha".

- Čestitam predsedniku Miniću i njegovim ministrima novu Vladu Republike Srpske i želim im da budu dostojni Republike Srpske koju po volji Srba vode. Nadam se da je ovo poslednji put da se Vlada RS formira zato što se legitimitet dobijen od Srba mora potvrđivati strancima. Upravo zato legitimni predsednik Srpske Milorad Dodik nije trebalo da podnosi ostavku a legitimna Skupština Republike Srpske nije trebalo da povlači svoje odluke - naglasio je Vulin.

Pozivam Vladu Srbije da ukaže svaku ekonomsku, bezbednosnu i diplomatsku podršku Vladi i narodu Republike Srpske ali i da što pre zakaže zajedničku sednicu dve vlade, dodao je.