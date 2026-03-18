Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s predstavnicima kompanije Azvirt u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

Potom je usledilo potpisivanje komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.

Foto: Nemanja Nikolić

Pitanja novinara

O Piculi

- Mislim da gospodin Picula i naše hrvatske komšije uvek više govore o sebi nego o meni. Dolazite navodno sa dobrim namerama a u stvari jedina vam je namera da nastavite borbu kao kad ste držali pušku, samo drugačijim sredstvima. Nisam zabrinut zbog njegovih reči. Ne žele da vas saslušaju. Prethodnih 7 dana u hrvatskim medijima ste mogli da vidite da pozivaju blokadere i objašnjavaju da je Hrvatska čudo svetsko. Crveni krst iz Ženeve je rekao da je više nestalih Srba nego Hrvata, a ja svaki dan slušam o nestalim Hrvatima samo. Ali ti nestali Srbi valjda nisu ljudi. Jednostavno, to njih ne zanima. Oni neće čak ni da pominju a kamoli da kažu da je više nestalih Srba. Kako onda da razgovarate sa nekim ko ne želi da čuje bilo šta? Što se tiče ličnih ocena, bio bih zabrinut da gospodin Picula nešto lepo o meni kaže.

O ismevanju dečaka na Novoj S

- Svašta sam video u prethodnim godinama, slušao sam laži o Jovanjici, zvučnom topu, hiljade laži. Da sam danas morao da slušam kako je vreme da umrem. Ja razumem da postoje nekrofili. Ali da postoje ljudi koji će da se rugaju jednom divnom, prepametnom, teško bolesnom dečaku samo zato što sam ga ja zagrlio ili poljubio, nisam znao da takvi ljudi postoje. Porodica malog Andrije je jaka, porodica koja će da se bori i izbori a za ove ljude koji to rade, ja njih ne mogu ni da mrzim, mogu samo da kažem da Bog sve vidi.

Foto: Nemanja Nikolić

O mitingu

- Pozivam građane da ne dođe niko ko ne želi. Mi smo to dogovarali ranije, ovog puta imaćemo skup. Ovo je skup koji će se održati u Beogradu a koji znači predstavljanje programa Srbija 2030 i moje kratko obraćanje pred lokalne izbore. Ko god ne želi da dođe, ko boga vas molim, nemojte da dođete. To je vaša slobodna volja. Mene niko nije mogao da natera da budem za blokaderske stranke. Oni će da vas teraju, da vas lustriraju. Ja nudim plan i program. Ja sam davno rekao kada budemo na 26 odsto da podnosim ostavku. I dalje smo nešto iznad 26 odsto, koliko god to bilo. Časti i obraza nemaju. Mi 29. izgubimo, čestitamo iste večeri, kapa dole. Nemamo nikakav problem sa tim. U tome je razlika između nas i njih.

- Ja mislim da su sve ljudi odlično prepoznali. Pozivam sve dobronamerne ljude koji hoće da se bori za Srbiju budućnosti, koja će da odgovara na pitanja, a ne Srbija onih koji zalupe vrata. Ako želite tu Srbiju, dobro došli ste.

O optužbama Bojana Pajtića

- Ja ovako mali toliko se šunjam, ja i vojsci kad sam bio uvek sam mrzeo to šunjanje, nikad se nisam šunjao ni krio. Da se krijem od Pajtića? Hoće on da me bije ili Brković? Šta će da urade? Gde se odrasli ljudi hvali time. Oni bi hteli da neko drugi strada. Planiram da pobedim u Novom Sadu i boriću se. Ne planiram nikoga da bijem i nikoga da progonim.

O Kotromanoviću

- To je u redu. Znači da sam veoma dobro radio svoj posao u interesu Srbije i naših građana. Jedino me brine što time optužuje blokadere da su ubice. Nije valjda to mislio? Što se njegovih želja tiče, srećan sam i počastvovan sam. Mnogo bi se radovali ponovo da nam skidaju glave.

Obraćanje Vučića

- Pre nekoliko dana smo predstavili plan Srbija 2030 i Srbija 2035. Ovo je važna tačka. Ukupna je deonica 185,5 mi smo potpisali ugovor za 94,2 km. Potpisan je i finansijski ugovor za prvu deonicu. Srbija je obezbedila finansiranje za sve projekte, za prvu deonicu, u međuvremenu ćemo i za ostale. Azvirt je uvek ispunjavao svoje obaveze na vreme - rekao je Vučić.

1/13 Vidi galeriju Potpisivanje ugovora sa Azvirtom Foto: Nemanja Nikolić

Prva deonica će biti završena u roku od dve godine, dodao je.

- Mislim da će to doprineti da Sombor može da živi, isto važi i za Kulu, i jednim delom za vrbašku opštinu. Biće značajno i za Odžake i za Apatin. Verujemo da je ovo put kojim idemo u budućnost. Pre kraja godine će Azvirt završiti Slepčević - Badovinci. Želim da se zahvalim vama gospodine Hasijev i da prenesete pozdrave mom prijatelju i bratu Ilhamu Alijevu, radujem se toj poseti. On je veliki lider, mnogo je učinio za naše prijateljstvo.

Želim da obavestim građane da ću ići baš u vreme prvog leta Beograd - Baku, istakao je Vučić.

- To će doprineti ekonomiji i trgovini, ali i običnim ljudima koji će moći da upoznaju Azerbejdžan. Srećan sam što smo danas ovo završili. Čestitam svim građanima sa severa Srbije, mislim da za njih to znači novi početak, novi život. Kada ovo uradimo, onda su sva vrata otvorena, imaćemo da radimo tri mosta prema Hrvatskoj.

Česitam građanima Srbije, videćete rezutate u najkraćem mogućem roku, poručio je Vučić.

Obraćanje ambasadora Azerbejdžana u Srbiji

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što pristustvujem ceremoniji potpisivanje. Prijateljski odnosi se uspešno razvijaju i dostigli su najviši nivo. Zvanična poseta Ilhama Alijeva bila je važna istorijska prekretnica. Potpisan je niz važnih dokumenata. Danas je Srbija jedan od najbližih prijatelja i partner Azerbejdžana.

Srpska ekonomija pokazala je rast, dodao je.

Foto: Nemanja Nikolić

- Ponosni smo što Azvirt doprinosi razvoju ekonomije. Radujemo se vašoj poseti Bakuu u maju. Želeo bih još jednom da vam se zahvalim na velikom ličnom doprinosu snažnom prijateljstvu - kazao je.

Obraćanje Alijeva

- Za mene je velika čast što sam u prijateljskoj Srbiji. Angažovaćemo sve svoje resurse i pristupiti realizaciji ovog velikog projekta. Trudićemo se da budemo pouzdan partner. Verujemo da je naš trud prepoznat u svakom našem projektu. Standardi i kvalitet neće ni ovaj put izostati.

Foto: screenshot pink tv

Izrazio bih zahvalnost Aleksandru Vučiću i Ilhamu Alijevu, dodao je.

Tehničke karakteristike

Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biće duga između 185 i 186 kilometara, a dizajnirana je za bezbednu i efikasnu vožnju brzinom od 100 kilometara na sat. Trasa povezuje teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Srpske Crnje. U cilju savladavanja terena i postojećih prepreka (kanala i prolaza za put), projektovana je izuzetno kompleksna infrastruktura.

Ključni objekti na trasi

Projektom je predviđena izgradnja čak 46 mostova i 34 nadvožnjaka, koji čine okosnicu denivelisanog saobraćaja. Pored toga, na trasi će se naći i 5 podvožnjaka, 35 propusta, kao i 13 površinskih kružnih raskrsnica zaduženih za bezbedno isključivanje i uključivanje vozila na ovu modernu saobraćajnicu.