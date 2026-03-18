"TRAKTORI NE LETE, MORAMO VAS PODSETITI ŠTA JE BILO 1995!" Miro Bulj ponovo preti "Olujom" i proterivanjem Srba iz Hrvatske (VIDEO)
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj ponovo je zapretio "Olujom", nakon što je pre par dana na Fejsbuku sramno napao predsednika Srbije Aleksandra Vučiča, a što je oštro osudio ministar za javna ulaganja Darko Glišič.
Miro Bulj se uključio uživo u emisiju "Večernji TV" i komentarisao novo naoružanje Srbije, uvezujući sadašnji trenutak sa strašnom 1995. godinom i zločinačkom akcojom hrvatske vojske.
- Jednom su imali traktorijadu, ja ne bih želeo da je imaju i drugi put. Međutim, ovo zveckanje oružjem...mi ih moramo podsetitišta je bilo 1995. godine. Tada smo i mi, kao humana hrvatska vojska, pobednički vojni, ostavili koridor da mogu pobeći zajedno na čelu sa Vučićem, Šešeljem i tim četnicima koji su huškali te ljude srpske nacionalnosti u Hrvatskoj. Nadam se da neće to više pasti na pamet, jer jednostavno nećemo drugačije pobeći, jer ni danas nije otkriveno da traktori lete. Ovde treba biti jasan da je velikosrpska politika doživela svoj krah 1995. godine. Ne smemo cviliti, cmizdriti na njihove napade, govorimo retorički, na njihova naoružanja i pretnje, nego treba da gledamo sebe. Moramo se naoružavati. Ne smemo dozvoliti da nas iskoriste nekakvi partneri, koji su svetski partneri, pa da nama daju polovne avione, a Srbima nove i na taj način da se rugaju nama- rekao je Bulj.
Potom se osvrnuo na osude koje je dobio od ministra Darka Glišića u vezi sa svojim prethodnim izjavama o predsedniku Srbije kojeg je nazvao četnikom.
- Poruka Darku Glišiću - traktori ne lete. Oluju nemoj zaboraviti. Nije nam interes da vas opet moramo goniti, recimo kao Mladić tada. Napravili smo vam jedan humanitarni koridor, pustili smo vas, bežali ste na traktorima - poručio je Bulj.
Sve što je Miro Bulj rekao možete poslušati u videu:
