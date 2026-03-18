- Jednom su imali traktorijadu, ja ne bih želeo da je imaju i drugi put. Međutim, ovo zveckanje oružjem...mi ih moramo podsetitišta je bilo 1995. godine. Tada smo i mi, kao humana hrvatska vojska, pobednički vojni, ostavili koridor da mogu pobeći zajedno na čelu sa Vučićem, Šešeljem i tim četnicima koji su huškali te ljude srpske nacionalnosti u Hrvatskoj. Nadam se da neće to više pasti na pamet, jer jednostavno nećemo drugačije pobeći, jer ni danas nije otkriveno da traktori lete. Ovde treba biti jasan da je velikosrpska politika doživela svoj krah 1995. godine. Ne smemo cviliti, cmizdriti na njihove napade, govorimo retorički, na njihova naoružanja i pretnje, nego treba da gledamo sebe. Moramo se naoružavati. Ne smemo dozvoliti da nas iskoriste nekakvi partneri, koji su svetski partneri, pa da nama daju polovne avione, a Srbima nove i na taj način da se rugaju nama- rekao je Bulj.