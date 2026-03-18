"ČOVEK KOJI JE NAPRAVIO OZBILJNU ŠTETU ZA SRPSKO OBRAZOVANJE" Vučević o rektoru Đokiću: Ostaće upisan crnim slovima u istoriji (VIDEO)
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je na pitanje "Gde je nestao rektor Đokić?" na svom Instagram profilu.
- Ne znam gde je nestao rektor Đokić. On će ostati upisan crnim slovima u istoriji srpskog obrazovanja. Možda je i bolje što je nestao, bolje je za studente da mogu da uče, profesore da mogu da predaju, ako želi da se oproba u politici uvek može, da uđe na političku scenu. Ali onda ne može da ne trpi odgovore na ono što on politički radi - rekao je on u videu.
Vučević je dodao da nije nikakav problem da rektor Đokić bude deo političkog ambijenta Srbije, ali da ne može da ne dozvoljava da mu se politički odgovori kada on priča o političkim temama, jer je to tobože napad na autonomiju univerziteta.
- Čovek koji je napravio ozbiljnu štetu za srpsko obrazovanje i mislim da ćemo posledice njegove politike tek plaćati - zaključio je lider SNS.
