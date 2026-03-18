ŠTA HOĆE OVAJ ČOVEK
PICULA UDARIO NA VUČIĆA ZBOG RUSIJE Smeta mu što je otišao u Moskvu, a ne u Brisel!?
Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula i miljenik blokadera ponovo je udario, tj. pokušao da udari na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Njemu je zasmetalo što je prvi čovek naše zemlje otišao u Moskvu?!
"Ja sam i u svom nastupu rekao da je indikativno neučestvovanje lidera Srbije na samitu Evropske unije - Zapadni Balkan, ali zato on nije oklevao zapravo da ode u Moskvu kako bi pre svega učestvovao na paradi jedne vojske koja je izvršila agresiju", izjavio je veliki fan blokadera, Tonino Picula.
Kurir Politika
