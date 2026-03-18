Slušaj vest

Aleksandar Vučić odgovorio je na optužbe izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonina Picule koji danima ne prestaje da priča o njemu.

Najpre mu je zamerio što je išao u Brisel, a ne u Moskvu, o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE, a onda tvrdio da Vučić nastupa u nespojivim ulogama lidera stranke i predsednika države, te da "gledanje kroz prste autokrati i forsiranje stabilnosti nasuprot jačanja demokratije je alibi politika koja nije pomogla transformaciji Srbije u procesu pristupanja EU.".

Vučić je poručio da Picula i Hrvati uvek više govore o sebi nego o njemul

- Dolazite navodno sa dobrim namerama, a u stvari jedina vam je namera da nastavite borbu kao kad ste držali pušku, samo drugačijim sredstvima - rekao je Vučić i naglasio da "nije zabrinut" zbog Piculinih reči.

Tonino Picula na ratištu 1990-ih s kalašnjikovim Foto: Printscreen/X

- Prethodnih sedam dana u hrvatskim medijima ste mogli da vidite da pozivaju blokadere i objašnjavaju da je Hrvatska čudo svetsko. Crveni krst iz Ženeve je rekao da je više nestalih Srba nego Hrvata, a ja svaki dan slušam o nestalim Hrvatima samo. Ali ti nestali Srbi valjda nisu ljudi. Jednostavno, to njih ne zanima. Oni neće čak ni da pominju a kamoli da kažu da je više nestalih Srba. Kako onda da razgovarate sa nekim ko ne želi da čuje bilo šta? Što se tiče ličnih ocena, bio bih zabrinut da gospodin Picula nešto lepo o meni kaže - jasan je Vučić.

Sve o čemu je Vučić govorio nakon sastanka s predstavnicima kompanije Azvirt u zgradi Predsedništva i potpisivanja komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice Bački breg-Srbobran, možete pročitati KLIKOM OVDE.