Brnabić je podsetila i da je blokaderPonoš, sadašnji narodni poslanik, bio načelnik Generalštaba tačno u vreme kada je tzv. Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost.

- Jedina relevantna informacija o ovoj osobi je da je upravo on bio načelnik Generalštaba kada je Priština proglasila "nezavisnost". Šta ste radili tada? Zašto niste branili Srbiju svim sredstvima? Nije, jer su ga stranci i stavili tu da imaju svog čoveka na tom važnom mestu u vreme kada otimaju deo naše teritorije. Da obezbede da Srbiju nema ko da brani.

- Doveden da ćuti dok nam otimaju KiM i da uništi Vojsku Srbije jednom zauvek. Nikada ne zaboraviti, poručila je Ana Brnabić Ponošu.

Ponoš je pre toga na mreži X, između ostalog, objavio sledeće:

"Kosovo više nije problem na kojem smo zaglavljeni na putu ka EU. To nam je rešeno! Taj uspeh je samo zamagljen ovim farsičnim regionalnim čarkama pa promiče nezapaženo.

Vučić je odlučio da čvrsto drži kočnicu na poglavljima 23. i 24. i da najpre reši poglavlje 35. Neće da se bakće sa onim što svi imaju, fokusirao se na poglavlje koje samo mi imamo. Uostalom, na to se zavetovao još kad je dovođen na vlast i pre nego je smišljeno to poglavlje..."