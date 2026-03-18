Brnabić je podsetila i da je blokaderPonoš, sadašnji narodni poslanik, bio načelnik Generalštaba tačno u vreme kada je tzv. Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost.

- Jedina relevantna informacija o ovoj osobi je da je upravo on bio načelnik Generalštaba kada je Priština proglasila "nezavisnost". Šta ste radili tada? Zašto niste branili Srbiju svim sredstvima? Nije, jer su ga stranci i stavili tu da imaju svog čoveka na tom važnom mestu u vreme kada otimaju deo naše teritorije. Da obezbede da Srbiju nema ko da brani.

- Doveden da ćuti dok nam otimaju KiM i da uništi Vojsku Srbije jednom zauvek. Nikada ne zaboraviti, poručila je Ana Brnabić Ponošu.

Ponoš je pre toga na mreži X, između ostalog, objavio sledeće: 

"Kosovo više nije problem na kojem smo zaglavljeni na putu ka EU. To nam je rešeno! Taj uspeh je samo zamagljen ovim farsičnim regionalnim čarkama pa promiče nezapaženo.

Vučić je odlučio da čvrsto drži kočnicu na poglavljima 23. i 24. i da najpre reši poglavlje 35. Neće da se bakće sa onim što svi imaju, fokusirao se na poglavlje koje samo mi imamo. Uostalom, na to se zavetovao još kad je dovođen na vlast i pre nego je smišljeno to poglavlje..."

Ne propustitePolitika"BLOKADERI SE BORE ZA STRATEŠKE INTERESE HRVATSKE" Ana Brnabić ukazala na glavnu razliku: Vučić se, za razliku od njih, bori za Srbiju
Ana Brnabić
PolitikaSUMRAK SAGA U SMEDEREVSKOJ PALANCI! Plenumaši optužuju Đilasa i Ponoša da kroje listu preko rođaka: Kaluđerov kolega Alek: "ZA RAZLAZ KRIVI UJAK I MAJKA..."
Zdravko Ponoš Dragan Đilas
PolitikaLISTA "UJEDINJENI FANTOMI": Dok Kaluđer i Alek dele packe opoziciji, narodu poturaju kandidate sa sumnjivom prošlošću!
blokaderi 2.jpg
PolitikaRAT BLOKADERA DO ISTREBLJENJA: Narode, gledaj kako se glože oko fotelja! Plenumaši postrojavaju Đilasa i Ponoša!
djilas ponos 1.jpg
Politika"IZAĐI KROZ PROZOR, NE KROZ VRATA" Zdravko Ponoš udario na plenumaše: Neću razgovarati sa komesarima u kožnim mantilima
ZDravko Ponoš
PolitikaKAKAV ŠPIJUNSKI TRILER, ALI LOŠ! STUDENTSKA LISTA TVRDI DA IH JE ZAVRNUO PONOŠ, ĐILAS ZA PETAMA "KALUĐERU": Potpuni raspad blokadera u Smederevskoj Palanci
djilas ponos 1.jpg
Politika"IDIOTSKI KOMENTARI, JURENJE LAJKOVA, BEZ IKAKVOG SMISLA I IDEJE" Ana Brnabić odgovorila Ponošu: Bukvalno je sebe opisao - influenserka
IMG-20251001-WA0046.jpg
PolitikaZDRAVKO PONOŠ VEĆ PRETI NEREDIMA NAKON IZBORA?! Još jedan blokader sprema teren za lažiranje rezultata: "Verovatnoća je da će se igrati nastavci na ulici"
Zdravko Ponoš
Politika"NEMA KOMUNIKACIJE, CURI NAM VREME" Ponoš kuka zbog stanja u blokaderskim redovima: Vučić rekao da će izbori biti u decembru, šta mi radimo do tada?! (VIDEO)
Zdravko Ponoš