Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na to što su voditelji blokaderske Nova S Marko Stepanović i Srđan Jovanović brutalno ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti (MMD).

- Svašta sam video u prethodnim godinama, slušao sam laži o Jovanjici, zvučnom topu, hiljade laži. Danas sam morao da slušam kako je vreme da umrem. Ja razumem da postoje nekrofili. Ali da postoje ljudi koji će da se rugaju jednom divnom, prepametnom, teško bolesnom dečaku samo zato što sam ga ja zagrlio ili poljubio, nisam znao da takvi ljudi postoje. Porodica malog Andrije je jaka, porodica koja će da se bori i izbori a za ove ljude koji to rade, ja njih ne mogu ni da mrzim, mogu samo da kažem da Bog sve vidi - poručio je predsednik odgovarajući na pitanja novinara.

Podsećamo, najpre je Stepanović počeo sramni segment emisije rečima:

- Što su deca oduševljena kad vide šefa. Dajte da vidimo jedan snimak, suze radosnice ovog dečaka, jer vidi svoga predsednika. Da li su radosnice videćemo - rugao se Stepanović detetu koje se uspešno leči u Švajcarskoj o trošku države.

Potom su pustili snimak malog Andrije kako plače od sreće što vidi Vučića, a kada su se vratili u program Stepanović je imitirao dečaka kako plače i govori "hvala, hvala".

U tom momentu se ubacuje Jovanović, ustaje sa stolice, i probija novo dno.

- Znaš kako je ovo snimano - počeo je, pa karikirao šta je Vučić navodno rekao dečaku:

- Slušaj, mali, ti ćeš sad kad ti ja priđem da se kao rasplačeš.

- Ali ja neću da plačem - rekao je dečak u njihovoj bolesnoj šali i u tom momentu Jovanović imitira prskanje suzavca ili biberspreja bolesnom detetu u oči koje kreće da vrišti i plače u njegovog imitaciji.

Potom nastavlja:

- Vučić kao kaže "snimaj sad" i govori mu da ne plače.

Ponovo na scenu stupa Stepanović.

- Jesi video kako se zbunio (Vučić, prim. nov), dete plače, pa ga gleda, pa ga zagrli - a onda nastavljaju sa bolesnim skečevima u kojem je glavni akter Vučić.