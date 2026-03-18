Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić oglasio se putem Instagrama i odgovorio poslaniku stranke SRCE Slobodanu Petroviću koji je juče na Iksu zatražio od ministra da mu, kao bivši direktor BIA, kaže koji ministar ima vilu vrednu par miliona evra u Grčkoj.

- Dosta je više laži, nameštanja i brutalnih izmišljotina! Nećete više voditi političke hajke tako što ćete crtati mete na čelu ljudima i njihovim porodicama. Ako već iznosite ovakve optužbe, imajte hrabrosti da ih dokažete. Nemam nikakve bankovne račune, ni imovinu van moje lepe Srbije, gospodine Petroviću – za razliku od vaših gazda, koji svoje ne mogu ni da prebroje - naveo je Gašić.

Foto: Beta/Miloš Miškov, Ministarstvo Odbrane Srbije

Ministar je dodao da je istina da je u Grčkoj imao kuću pre više od 30 godina.

- Istine radi, u Grčkoj sam imao kuću pre više od 30 godina, u vreme kada vi niste ni bili rođeni i to mnogo pre nego što sam se bavio politikom, u koju sam ušao kao patriota, sa željom da ovu zemlju oslobodim od posasti i propasti u koju su je dovele vaše gazde. Govorim grčki jezik, a moja porodica se privatnim biznisom bavi skoro 40 godina i danas zapošljava više stotina ljudi. Ali od Ponoševog potrčka i trbuhozborca ne očekujem ništa drugo osim izmišljotina i brutalnih laži. Dokažite to što govorite - ili snosite odgovornost, kako to zakon nalaže. Ili istina - ili odgovornost! - poručio je Gašić.

Slobodan Petrović je, podsetimo, objavio juče post na Iksu u kome je pitao ministra - Da li možda, kao bivši direktor BIA, znate da li neki ministar ima vilu vrednu par miliona evra u Grčkoj, na drugom kraku poluostrva Halkidiki, na Sitoniji, nedaleko od Neos Marmarasa?