Slušaj vest

Dragan Ristić iz Đakovice oslobođen je u sudu u Prištini optužbi da je u saučesništvu sa drugim pripadnicima srpskih policijskih snaga, učestvovao u ubistvima, maltretiranju, uništavanju imovine i proterivanju albanskog stanovništva 10. maja 1999. godine u Đakovici.

Oslobađajuća presuda Draganu Ristiću znači da mu se danas ukida mera pritvora.

Odbrana Dragana Ristića je tokom sudskog procesa ukazivala da je došlo do zamene identiteta i da on nije osoba koja je počinila zločine nad Albancima o kojima su svedoci kazivali.

Dragan Ristić, star 77 godina, podsećamo, uhapšen je 25. februara prošle godine, na prelazu Jarinje, kada je sa sinom krenuo u Đakovicu kako bi produžio važenje dokumenata. Ristića je tužilaštvo teretilo da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u periodu od 7. do 10. maja 1999. godine.

Kurir Politika/Kosovo Onlajn

Ne propustitePolitikaZAVRŠNE REČI NA SUĐENJU DRAGANU RISTIĆU IZ ĐAKOVICE: Izricanje presude za "ratni zločin" zakazano za 18. mart, advokatica tvrdi da je došlo do ZAMENE IDENTITETA
2026-03-16 15_35_50-Priština, Završne reči u slučaju Dragana Ristića - YouTube.jpg
Politika"MNOGO NAM ZNAČI NOVČANA POMOĆ SRBIJE" Sin Dragana Ristića pritvorenog u Podujevu: Teško se nosimo sa situacijom
miroslav_ristic.jpg
PolitikaADVOKATICA JOVANA FILIPOVIĆ O UHAPŠENOM RISTIĆU IZ ĐAKOVICE: Određen mu je pritvor do 30 dana, verujemo da je u pitanju zamena identiteta
Jovana Filipovic.jpg
SRBI NA KIMPONOVLJENO SUĐENJE DUŠKU ARSIĆU! Advokat Vlajić: Tužilac nema svedoke koji mogu da potvrde Arsićevu krivicu (VIDEO)
duško arsić suđenje 2.jpg