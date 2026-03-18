JEZIVE PRETNJE IZ ZAGREBA PREVRŠILE SVAKU MERU! Dok se naoružavaju i prave pakt sa Albanijom i Prištinom napadaju Srbiju - LUDILU U HRVATSKOJ NEMA KRAJA
Kineske hipersonične balističke rakete CM-400, koje još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem, podigla je pravu buru u Hrvatskoj, a iz komšiluka su stigle i jezive pretnje: da Zagreb može da ispali američke rakete na Beograd, ali i predsedniku Aleksandru Vučiću da će "izgubiti glavu"!
Naime, bivši ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović izjavio je da je Zagreb "u postupku nabavke 'himarsa'" (raketnog sistema SAD, prim. aut.), i da na taj način mogu odgovoriti (Srbiji).
- To su rakete dometa 300 kilometara, možemo tretirati i Beograd ako hoćete, vrlo otvoreno - poručio je Kotromanović na hrvatskoj televiziji RTL, odgovarajući na pitanje novinara da li bi Hrvatska trebalo da strahuje zbog kineske rakete na srpskom "migu-29".
Nakon konstatacije voditeljke da se Srbija naoružava s više strana, Kotromanović je nastavio:
- Pa da, on (Vučić) kupuje sa svih strana, i iz Rusije su kupovali PVO sisteme, i iz Izraela su kupovali određene raketne sisteme, i od Kine, od Francuske... Jednostavno, to je takva politika, to je takva politika sedenja na više stolica. Vučić ima sada lokalne izbore, imaće parlamentarne izbore do kraja godine... Ako izgubi izbore, on gubi glavu - rekao je bivši hrvatski ministar.
Podsetimo, nakon što je trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine, formiran potpisivanjem zajedničke deklaracije prošle godine, održao prvi sastanak u Zagrebu, gde su direktori odbrana tri zemlje razmenili mišljenja u vezi s mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, analitičari su mišljenja da je potvrđeno ono što se naslućivalo, a to je da je ovaj vojni savez usmeren protiv interesa Srbije.
Prof dr Miroslav Bjegović, bivši savetnik premijera za nacionalnu bezbednost rekao je za Kurir da izjava Kotromanovića svedoči o direktnoj zamisli Hrvatske i osnovnom cilju, za koji je i vezano stvaranje vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine.
- To govori šta nam oni zapravo žele, odnosno šta žele postići njihovim načinom opremanja svojih oružanih snaga. Ovakva izjava jeste iskrena, ali nije dobronamerna i zabrinjavajuća je. To svakako govori o njihovom razmišljanju o nekim budućim vremenima... Takve izjave nikad nisu mogle da čuju od predstavnika srpske vlade ili od predsednika države Vučića, koji konstantno poziva na mir i stabilnost u regionu - kaže Bjegović.
Zanimljivo je da su naše komšije "smetnule sa uma" da se i oni sami naoružavaju. Pored pomenutih američkih himarsa, Hrvatska je potpisala ugovor sa Francuskom 2021. godine o kupovini 12 polovnih “rafala”. Takođe, potpisali su i ugovor za dodatnih 8 helikoptera UH-60M, a pored toga je uvela u naoružanje turske besposadne letelice Bajraktar.
Najavljena je i kupovina 44 najmodernija tenka Leopard, kao i 18 samohodnih haubica CAESAR 155 mm.
Sve ovo jasno svedoči o tome da je Zagrebu cilj da snaži svoju vojsku, dok im je cilj da srpsku vojsku vide slabu, onakvu kakva je bila pre nego što je na vlasti bio predsednik Aleksandar Vučić. Zbog toga ne čudi što im je upravo Vučić meta.