Kineske hipersonične balističke rakete CM-400, koje još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem, podigla je pravu buru u Hrvatskoj, a iz komšiluka su stigle i jezive pretnje: da Zagreb može da ispali američke rakete na Beograd, ali i predsedniku Aleksandru Vučiću da će "izgubiti glavu"!

Naime, bivši ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović izjavio je da je Zagreb "u postupku nabavke 'himarsa'" (raketnog sistema SAD, prim. aut.), i da na taj način mogu odgovoriti (Srbiji).

- To su rakete dometa 300 kilometara, možemo tretirati i Beograd ako hoćete, vrlo otvoreno - poručio je Kotromanović na hrvatskoj televiziji RTL, odgovarajući na pitanje novinara da li bi Hrvatska trebalo da strahuje zbog kineske rakete na srpskom "migu-29".

Nakon konstatacije voditeljke da se Srbija naoružava s više strana, Kotromanović je nastavio:

- Pa da, on (Vučić) kupuje sa svih strana, i iz Rusije su kupovali PVO sisteme, i iz Izraela su kupovali određene raketne sisteme, i od Kine, od Francuske... Jednostavno, to je takva politika, to je takva politika sedenja na više stolica. Vučić ima sada lokalne izbore, imaće parlamentarne izbore do kraja godine... Ako izgubi izbore, on gubi glavu - rekao je bivši hrvatski ministar.

Podsetimo, nakon što je trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine, formiran potpisivanjem zajedničke deklaracije prošle godine, održao prvi sastanak u Zagrebu, gde su direktori odbrana tri zemlje razmenili mišljenja u vezi s mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, analitičari su mišljenja da je potvrđeno ono što se naslućivalo, a to je da je ovaj vojni savez usmeren protiv interesa Srbije.

Prof dr Miroslav Bjegović, bivši savetnik premijera za nacionalnu bezbednost rekao je za Kurir da izjava Kotromanovića svedoči o direktnoj zamisli Hrvatske i osnovnom cilju, za koji je i vezano stvaranje vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine.

- To govori šta nam oni zapravo žele, odnosno šta žele postići njihovim načinom opremanja svojih oružanih snaga. Ovakva izjava jeste iskrena, ali nije dobronamerna i zabrinjavajuća je. To svakako govori o njihovom razmišljanju o nekim budućim vremenima... Takve izjave nikad nisu mogle da čuju od predstavnika srpske vlade ili od predsednika države Vučića, koji konstantno poziva na mir i stabilnost u regionu - kaže Bjegović.

Zanimljivo je da su naše komšije "smetnule sa uma" da se i oni sami naoružavaju. Pored pomenutih američkih himarsa, Hrvatska je potpisala ugovor sa Francuskom 2021. godine o kupovini 12 polovnih “rafala”. Takođe, potpisali su i ugovor za dodatnih 8 helikoptera UH-60M, a pored toga je uvela u naoružanje turske besposadne letelice Bajraktar.

Najavljena je i kupovina 44 najmodernija tenka Leopard, kao i 18 samohodnih haubica CAESAR 155 mm.