"Ismevati bolesno dete samo zato što je pokazalo iskrenu emociju prema predsedniku države dokaz je potpunog gubitka ljudskosti i morala. Svojim podsmehom detetu konačno su pokazali svoje monstruozno lice. Za njih očigledno ne postoje svetinje, niti granice koje se ne prelaze u političkom obračunu. Ovakvo ponašanje nije samo politički autogol, već duboka uvreda za svaku porodicu u Srbiji koja se bori za zdravlje svoje dece. Srbija mora jasno da osudi ovo moralno dno onih kojima je mržnja postala jedini program i način delovanja."