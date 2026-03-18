Srbija je ostala zgrožena potezom voditelja blokaderasa Nove S Marka Stepanovića i Srđana Jovanovića, koji su brutalno ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti (MMD).

Najpre je Stepanović počeo sramni segment emisije rečima:

- Što su deca oduševljena kad vide šefa. Dajte da vidimo jedan snimak, suze radosnice ovog dečaka, jer vidi svoga predsednika. Da li su radosnice videćemo - rugao se Stepanović detetu koje se uspešno leči u Švajcarskoj o trošku države.

Potom su pustili snimak malog Andrije kako plače od sreće što vidi Vučića, a kada su se vratili u program Stepanović je imitirao dečaka kako plače i govori "hvala, hvala".

U tom momentu se ubacuje Jovanović, ustaje sa stolice, i probija novo dno.

- Znaš kako je ovo snimano - počeo je, pa karikirao šta je Vučić navodno rekao dečaku:

- Slušaj, mali, ti ćeš sad kad ti ja priđem da se kao rasplačeš.

- Ali ja neću da plačem - rekao je dečak u njihovoj bolesnoj šali i u tom momentu Jovanović imitira prskanje suzavca ili biberspreja bolesnom detetu u oči koje kreće da vrišti i plače u njegovog imitaciji.

Potom nastavlja:

- Vučić kao kaže "snimaj sad" i govori mu da ne plače.

Ponovo na scenu stupa Stepanović.

- Jesi video kako se zbunio (Vučić, prim. nov), dete plače, pa ga gleda, pa ga zagrli - a onda nastavljaju sa bolesnim skečevima u kojem je glavni akter Vučić.

- Šta ti je, šta plačeš, bre, jesi ti blokader? - završili su, a potom jutros nastavili po istom:

- Onda je krenula ta priča, ova dvojica monstruma se podsmevaju bolesnoj deci. Ja sam onda uzeo da pregledam epizodu jučerašnju i da vidim da li stvarno negde nismo pogrešili. Ja lično mislim da nismo, gledaoci neka kažu - rekao je Stepanović.

Kao da juče nije bilo dovoljno, voditeljski duo nastavio je i jutros u istom stilu, ovog puta pokazujući da se uopšte ne kaju zbog monstruoznog čina.

Reakcija Vučića

Ovim povodom reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.