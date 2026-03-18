KANCELARIJA ZA KiM REAGOVALA NA PRESUDE KOSTIĆU I MILOVIĆU: Nastavak institucionalnog terora nad Srbima
Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je da prvostepena presuda suda u Prištini kojom su Zoran Kostić i Dragan Milović osuđeni na kazne zatvora od 15, odnosno sedam godina zatvora, za navodne ratne zločine predstavlja nastavak institucionalnog terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji koji se oglašavaju krivima bez relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka.
„Ne samo da su Kostiću i Miloviću ugrožena brojna prava tokom samog procesa, već je Kostiću ozbiljno ugroženo i zdravstveno stanje usled neadekvatnih uslova u prištinskom zatvoru. S druge strane, čak su i albanski svedoci tvrdili da je Milović tokom sukoba pomagao Albancima“, navodi se u saopštenju.
Ističe se da će advokati odbrane uložiti žalbu jer je, kako se navodi, više nego jasno da su Kostić i Milović žrtve političkog progona Prištine i da je presuda posledica politički instruisanog pravosuđa koje sudi prema etničkom ključu, a ne dokazima.
„Kancelarija će o ovim slučajevima obavestiti sve relevantne međunarodne misije, kako bi ponovo ukazala na političku pozadinu ovih slučajeva i zahtevala njihovo pravo na pravično suđenje“, dodali su iz Kancelarije za KiM.
Ranije danas, Osnovni sud u Prištini osudio je prvostepeno Zorana Kostića na petnaest godina zatvora i Dragana Milovića na sedam godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Vučitrna 1999. godine, u vreme oružanih sukoba na Kosovu.
Advokat Kostića, Predrag Miljković najavio je da će uložiti žalbu na presudu, rekavši da je odbrana dostavila više nego dovoljno dokaza koji ukazuju da njegov klijent nije kriv ni po jednoj tački optužnice.