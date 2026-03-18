Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je da prvostepena presuda suda u Prištini kojom su Zoran Kostić i Dragan Milović osuđeni na kazne zatvora od 15, odnosno sedam godina zatvora, za navodne ratne zločine predstavlja nastavak institucionalnog terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji koji se oglašavaju krivima bez relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka.

„Ne samo da su Kostiću i Miloviću ugrožena brojna prava tokom samog procesa, već je Kostiću ozbiljno ugroženo i zdravstveno stanje usled neadekvatnih uslova u prištinskom zatvoru. S druge strane, čak su i albanski svedoci tvrdili da je Milović tokom sukoba pomagao Albancima“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da će advokati odbrane uložiti žalbu jer je, kako se navodi, više nego jasno da su Kostić i Milović žrtve političkog progona Prištine i da je presuda posledica politički instruisanog pravosuđa koje sudi prema etničkom ključu, a ne dokazima.

„Kancelarija će o ovim slučajevima obavestiti sve relevantne međunarodne misije, kako bi ponovo ukazala na političku pozadinu ovih slučajeva i zahtevala njihovo pravo na pravično suđenje“, dodali su iz Kancelarije za KiM.

Ranije danas, Osnovni sud u Prištini osudio je prvostepeno Zorana Kostića na petnaest godina zatvora i Dragana Milovića na sedam godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Vučitrna 1999. godine, u vreme oružanih sukoba na Kosovu.