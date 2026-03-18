VUČIĆ SUTRA U INĐIJI: Predsednik prisustvuje početku izgradnje inovativnog centra Toyo Tire
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra ceremoniji obeležavanja početka radova na izgradnji inovativnog centra Toyo Tire Serbia u Inđiji.
Ceremonija će početi u 11.00 časova, u Industrijskoj ulici, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.
Kompanija Tojo Tajer (Toyo Tire) Srbija je ranije najavila da će 19. marta položiti kamen temeljac za izgradnju centra za istaživanje i razvoj (R&D) u Inđiji.
Otvaranju će, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prisustvovati i predstavnik Toyo Tire korporacije Satoru Morija i predstavnik Ambasade Japana u Srbiji Acuši Saito.
Tojo Tajer Srbija, počela je sa proizvodnjom 2022. godine u Inđiji, a zapošljava oko 630 radnika i godišnje proizvede oko pet miliona guma.
