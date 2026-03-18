Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas ugovor o rekonstrukciji Starog zdanja u Aranđelovcu.

- Čast mi je što danas imam priliku da potpišem ugovor koji je jedan od najznačajnijih i obezbeđuje realizaciju projekta važnog za Aranđelovac. A još sam ponosnija što je ovo još jedno ispunjeno obećanje predsednika Aleksandra Vučića koji je pre pet dana bio u Aranđelovcu, razgovarao s građanima, osluškujući njihove potrebe. To je realizacija prve faze rekonstrukcije Starog zdanja- navela je ministarka.

Ona je naglasila da je Ministarstvo privrede, po zahtevu predsednika države i uz punu podršku Vlade, obezbedilo preko 200 miliona dinara za realizaciju prve faze koja podrazumeva zamenu stolarije, sanaciju krovne konstrukcije koja je pretrpela veliku štetu u požaru, parterno uređenje i uređenje parkinga.

- Za drugu fazu se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija. Mislim da će preći milijardu dinara sa PDV. Mi ćemo se truditi da ispratimo kontinuitet i u celosti rekonstruišemo tako važan objekat koji ima istorijski i kulturni značaj, ali i veliki turistički potencijal. Pozivam sve kolege da što pre raspišemo javni izbor za izvođača i počnemo sa radovima. Očekujem da uskoro bude na ponos svih nas i da u naredna dva meseca bude početak radova. Radovi su zahtevni, ali mogu da budu završeni do kraja godine. U neposrednoj sredini se rekonstruiše i hotel "Šumadija", što daje veliki turistički potencijal - zaključila je potpredsednica Vlade.