Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, govoreći o slobodi medija, pita šta je tačno problem u Srbiji kada nema šta o predsedniku Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice nisu rekli i podseća da u zemljama u kojima nema slobode medija, ne samo da ne sme ništa loše da se kaže o predsedniku, već ni o premijeru, vladi, vladajućoj stranci...

Ana Brnabić dodaje i da je sve to pitala komesarku za proširenje EU Martu Kos.

"Koji tačno problem sa medijskim slobodama imamo u Srbiji? Ne postoji ništa što o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću ne možete da kažete. Ne postoji ni jedna jedina stvar koju o njemu ne možete da kažete. Čuli smo da je sotona, čuli smo da je Lucifer, čuli smo da je sam đavo, čuli smo da mu otac nije otac... I to nismo čuli u nekim tzv. tabloidnim medijima, nego u tim takozvanim profesionalnim, objektivnim medijima. U njihovim mejnstrim medijima. Čuli smo da se sprdaju i da ismevaju dete od osam godina. Kakva sloboda medija, ko ima problem da kaže bilo šta?", pita Ana Brnabić i dodaje:

"Za mene su rekli da sam upravnik koncentracionog logora, da sam 'čale', pa niko nije reagovao. Niko nema problem u Srbiji da kaže bilo šta, a onda čujete da u stvari mi imamo problem sa slobodom medija. Mi imamo problem sa anarhijom. Sve ove primere sam rekla Marti Kos i rekla 'Molim Vas da mi objasnite šta je tačno problem sa slobodom medija u Srbiji. Evo kažite mi ko se plaši da kaže bilo šta u Srbiji'. O kome? O predsedniku Aleksandru Vučiću se plašte da kažete? Da mu je brat kriminalac, da mu je stariji sin kriminalac, da mu mlađi sin ne postoji. Ne postoji šta nisu rekli o Aleksandru Vučiću. Ne postoji ta jedna stvar. I šta hoćete da kažete? Ti isti ljudi koji svaki dan to pričaju, pišu i pljuju, da imaju strah neki? Da imaju cenzuru ili samocenzuru? Kakav problem sa slobodom medija? Evo prvi koji dođe objasni mi i nacrta tu temu, ja ne razumem".

Brnabić kaže da je tražila sastanak sa medijskom platformom Saveta Evrope.