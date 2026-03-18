Politika
MINISTAR STAROVIĆ U BRISELU SA MARTOM KOS: Razmotreni su ključni koraci u procesu evropskih integracija Srbije
Slušaj vest
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović boravi u Briselu, gde se sastao sa komesarkom Evropske unije za proširenje Martom Kos.
"Tokom razgovora razmotreni su ključni koraci u procesu evropskih integracija Srbije, uz potvrdu da Srbija nastavlja da sprovodi reforme i ostaje čvrsto opredeljena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Ministar je izrazio zahvalnost na podršci koju Evropska komisija pruža Srbiji na tom putu", naveo je ministar Starović.
Reaguj
Komentariši