Odavno je jasno da su blokaderi siromašni sa ponudom pravnih vrednosti, programa i plana kojim bi doneli nešto bolje građanima, a obilato bogati sa ponudom nasilja i uvreda kojima "zasipaju" koga stignu.

Svoju bezidejnost o tome šta ponuditi ljudima kao motiv kako bi dobili kakvu takvu podršku od naroda, blokaderi kompenzuju svakodnevnim napadima na državu, predsednika Vučića i sve one koji se usude da ne misle kao oni.

Poslednji takav je u nizu je bestidni napad Dinka Gruhonjića, šefa blokadera u Vojvodini, kome su glavne mete država Srbija i crkva.

U tekstu, iz čijeg bi se naslova "Dvadeset godina kasnije: Neupokojeni Miloševićev zloduh i dalje luta Srbijom" možda na prvu loptu stekao dojam da je meta napad pokojni predsednik Jugoslavije, zapravo se napada ceo srpski narod.

Istina je da se pod plaštom kritike Miloševića "gađa" Srbija, narod, crkva, i to sa namerom da se Srbi i Srbija proglase za jedinog generatora zla, zločina i svega lošeg na Balkanu.

Ovakav besramni napad propraćen je odgovarajućom fotografijom, na kojoj su, uz svešteničku kapu prikazani puška i mrtvačka glava.

Jasno je da je blokaderima nije ostalo ništa drugo da ponude na izborima u Kuli, Boru, Bajinoj Bašti, u celoj Srbiji osim mučkih napada na državu Srbiju u kojoj svakoga dana vide krivca za svoj neuspeh.