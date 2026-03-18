Izraelska ambasada u Beogradu oglasila se saopštenjem i izrazilo zabrinutost zbog boravka Frančeske Albaneze u Srbiji.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Ambasada Države lzrael u Republici Srbiji izražava ozbiljnu zabrinutost povodom boravka gospođe Frančeske Albaneze u Srbiji i najoštrije osuđuje poziv koji joj je upućen pod pokroviteljstvom akademskih i organizacija civilnog društva u Srbiji, da gostuje kao ekspert za genocid.

Dolazak gospođe Albaneze u Srbiju i njeni susreti sa predstavnicima akademskih i organizacija civilnog društva, uključujući i javni događaj, predstavljaju ozbiljan rizik po standarde odgovornog javnog diskursa i podstiču govor mržnje. Njen dosadašnji profesionalni angažman koristi obrasce koji su široko prepoznati kao antisemitski: pripisivanje kolektivne krivice Jevrejima, predstavljanje jevrejske države kao isključivo kriminogene i legitimizacija narativa koji dehumanizuju lzrael i njegove građane. Njeno gostovanje, u bilo kom kapacitetu, normalizuje ovakve opasne narative i doprinosi stvaranju atmosfere pogodne za širenje antisemitizma. Ovakvi obrasci se uklapaju u radnu definiciju antisemitizma IHRE, naročito kada kritika lzraela prelazi u demonizaciju, delegitimizaciju iii primenu dvostrukih standarda.

Posebno zabrinjavaju sledeće izjave:

• Javna poređenja lzraela sa Trećim rajhom kao i izjave koje su vlade SAD-a, Francuske, ltalije, Nemačke, Češke Republike i Austrije, ocenile kao pristrasne i antisemitske.

• Negiranje antisemitske prirode masakra koji je Hamas počinio 7. oktobra. Ovakav narativ naišao je na osudu međunarodne zajednice koja ga je ocenila kao "skandalozan".

• lzjave kojima se legitimizuje terorizam, a napadi Hamasa veličaju kao "otpor".

• Upotreba slogana "od reke do mora", pozivi da se lzrael isključi iz Ujedinjenih nacija, kao i pozivi na bojkot, sankcije isl.

• Šireći svoj lažni narativ o lzraelu, Albaneze izjavljuje: "Sada vidimo da kao čovečanstvo imamo zajedničkog neprijatelja."

Zbog ovakvih istupa, brojne akademske i parlamentarne institucije širom sveta povukle su pozive za gostovanje gospođi Albaneze, između ostalih i: Univerzitet u Bernu, Slobodni univerzitet u Berlinu, Univerzitet Ludvig Maksimilijan, Univerzitet Dfordztaun, Parlament Holandije, Kongres SAD-a i Američki univerzitet u Bejrutu.

Dodatno zabrinjavajući su i propusti u njenom delovanju na poziciji specijalne izvestiteljke UN-a za palestinske teritorije (SR-OPT). Naime, ono je usmereno protiv jedne države, svesno i namerno navijački, selektivno se baveći kršenjem ljudskih prava koje navodno čini lzrael, a potpuno zanemarujući delovanje Hamasa i drugih aktera. Više država se formalno usprotivilo njenom mandatu i zatražilo da se on ne obnovi, usled zabrinutosti u pogledu njene nepristrasnosti i delovanja.

Ambasada Države lzrael u Republici Srbiji ponavlja da ovakvi pozivi predstavljaju ozbiljnu opasnost, te da odgovornost za poštovanje striktnih standarda počiva na akademskim i organizacijama civilnog društva. Takođe ukazuje na potrebu da se društvo u celini zaštiti od normalizacije govora mržnje.

