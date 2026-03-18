Politički obračuni danas su toliko izgubili granice da je retkost da nešto iznenadi. Ipak, emisija "Mentalno razgibavanje", koja se emituje na televiziji Nova S, uspela je da šokira publiku. Voditelji su za svoj humor i satiru iskoristili osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte,koji boluje od retke Mojamoja bolesti. Njegov “greh” bile su samo iskrene emocije i suze koje je pokazao kada je u njihovu kuću došao predsednik države, Aleksandar Vučić.

Da li je normalno praviti ovakav humor, da li je moralno i neophodno i postoje li granice za političke obračune, teme su o kojima su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, doktor Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, i Miroslav Čučković, gradski menadžer Grada Beograda.

Reagovali su i predstavnici vlasti, a predsednica skupštine Ana Brnabić poručila je:

- Kakvi su ovo montrumi. Idioti se podsmevaju predivnom dečaku, pravom malom heroju, Andeiji Kneževiću iz Bajine Bašte. I to samo tato što se toliko obradovao predsedniku vučiću da su mu krenule suze. Ovo su vam blokaderi, Srbijo. Ovo je njihovo pravo lice.

Danas su o ovom slučaju govorili i novinari, a predsednik Aleksandar Vučić rekao je:

- Da postoje ljudi koji će da se rugaju jednom divnom prepametnom a teško bolesnom dečaku , samo zato što sam ga ja zagrlio ili poljubio , ja nuisam znao da takvi ljudi postoje. Za ove ljudi koji to rade ja mogu samo da kažem da ja njih ne mogu ni da mrzim ne mogu bilo šta, mogu samo da kažem da Bog sve vidi. To je sve.

Kada iskrene emocije deteta postaju povod za političke napade

Ova situacija pokazuje koliko je društvu ponekad teško da razume čistotu emocija, posebno kada one dolaze iz spontanog i iskrenog mesta. Kada plemenite emocije postanu povod za ismejavanje, postavlja se pitanje koliko smo kao zajednica spremni da saosećamo, a koliko smo skloni da kritikujemo, relativizujemo ili čak zloupotrebljavamo iskrenost drugih za svoje političke ili medijske ciljeve.

Zašto je toliko teško za njih bilo poverovati da su njegove emocije došle iz čistog srca? Zašto neki ljudi ne mogu da prihvate iskrenost, spontanost i emocije koje dolaze od srca, posebno kada ih iskazuje dete?

- Pa znaju i oni da su došle iz čistog srca. Naravno da znaju, ali su sa namerom ovo uradili kao nastavak dehumanizacije predsednika Republike. Setite se samo kakve uvrede je pretrpeo on i članovi njegove porodice, uključujući i najmlađeg sina, i sve to sa ciljem da ta dehumanizacija dovede do nastavka njihove aktivnosti, a to je da se u potpunosti relativizuje, eventualno ubistvo predsednika Vučića - smatra Čučković.

Šta se dešava u ljudima i da li je moguće da svako ko je u kontaktu sa predsednikom postane legitimna meta za napad, vređanje ili omalovažavanje, čak i ako je dete od osam godina?

- Ono što je karakteristično za ovaj susret jeste da se radi o detetu koje se ne boji da izražava emocije i tu je emocije dete iskreno izrazilo. Drugo, vidi se da su mu i roditelji jako pozitivni, dakle, radi se o emocionalno otvorenoj i zreloj porodici. Ovde je namera prisutna, dakle oni su namerno ovo planirali, nisu slučajno, to su zveri koje su planirale, zato što je ovde bilo plemenitih emocija. Što su neke emocije u susretima ili kampanji predsednika Vučića plemenitije, to će napad i proglašavanje biti gori - smatra Bakarec.

Rajko Petrović se nadovezao, rekavši da ljudi koji izgovaraju takve stvari, nažalost, govore o sebi. Kada se pogleda dete sa sela, poput ovog dečaka, i njegova reakcija u susretu sa predsednikom države, može se razumeti i predvideti njegova spontana emocija. Susret uživo, za razliku od gledanja na televiziji, pojačava utisak i pokazuje koliko su iskrene emocije deteta prirodne i neiskvarene.

Da li je ovo humor?

- Ne! Humor je nešto iza čega stoji inteligencija, a najbolji humor je često na sopstveni račun. U ovome nema ni u tragovima inteligencije, zapravo ima tragova nečega nečasnog i nečastivog. Sva deca koja su bolesna, posebno deca koja imaju ređe i teže oblike bolesti i poremećaja, često imaju mnogo izraženiju empatiju i mnogo snažnije izražavaju svoje emocije - kaže Petrović i dodaje da je činjenica da su napravili grešku, ali umesto da upute izvinjenje za svoju grešku, oni sve to podižu na novi, nehumaniji nivo, zaista zastrašujuća.

- To je napad na jedno ljudsko biće koje je potpuno nemoćno i nesposobno da se brani, a pre svega govorimo o teškom kršenju prava deteta, sa kojim nadležne institucije treba da se pozabave ili ne – to je na njima, ali ja sebi dozvoljavam da to tumačim ovako - zaključuje on.

