Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da "nisu normalni" oni koji tvrde da SNS ugrađuje čipove u svoje birače.

Naime, iz "Kreni-promeni" tvrde da SNS ugrađuje čipove u svoje birače, kako bi SNS bio siguran da oni glasaju za SNS. 

"Reče mi jedan drug, da vam iskreno kažem, i bio je u pravu, 'pogrešio si Vučiću, mnogo si puteva izgradio, mnogo si pruga izgradio, trebalo je još i koju ludnicu da izgradiš", rekao je predsednik Aleksandar Vučić na sumanutu konstataciju "Kreni-promeni".

"Ne znam šta bih vam rekao. Ugrađujemo čipove ljudima da bi se videlo za koga glasaju. Oni nisu normalni. To je odmah da ih prime i to bez pregleda", dodao je predsednik Vučić.

