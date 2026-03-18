Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da "nisu normalni" oni koji tvrde da SNS ugrađuje čipove u svoje birače.

Naime, iz "Kreni-promeni" tvrde da SNS ugrađuje čipove u svoje birače, kako bi SNS bio siguran da oni glasaju za SNS.

"Reče mi jedan drug, da vam iskreno kažem, i bio je u pravu, 'pogrešio si Vučiću, mnogo si puteva izgradio, mnogo si pruga izgradio, trebalo je još i koju ludnicu da izgradiš", rekao je predsednik Aleksandar Vučić na sumanutu konstataciju "Kreni-promeni".