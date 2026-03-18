Fondacija "Za srpski narod i državu" je danas u Kuli održala panel pod nazivom "Svet na raskršću", posvećen analizi savremenih geopolitičkih kretanja i njihovom uticaju na međunarodne odnose i položaj Srbije u svetu koji se ubrzano menja.

Na panelu su govorili dr Vanja Glišin, naučni saradnik i direktor Centra za geopolitiku Instituta za političke studije, i prof. dr Ljubiša Despotović, naučni savetnik Instituta za političke studije, dok je razgovor moderirao prof. dr Zoran Jevtović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Napredak".

Foto: Fondacija "Za srpski narod i državu"

Panel je održan u svečanoj sali Skupštine opštine Kula i okupio je stručnjake iz oblasti političkih nauka i geopolitike, kao i brojne zainteresovane učesnike. Događaj je organizovan i povodom promocije naučnog časopisa "Napredak", koji se bavi analizom savremenih političkih, društvenih i geopolitičkih procesa.

Prof. dr Zoran Jevtović ukazao je na značaj naučnog i stručnog dijaloga u vremenu sve izraženijih globalnih promena, ističući da se današnji svet nalazi na prekretnici i da je važno postaviti suštinska pitanja o budućnosti međunarodnih odnosa i poziciji Srbije u njima.

Foto: Fondacija "Za srpski narod i državu"

"Kako sačuvati mir i suverenitet Srbije u sve uzburkanijem i sve surovijem svetu geopolitike i može li nauka ponuditi odgovore koji će naš društveni i politički kurs usmeravati ka stabilnosti? Upravo kroz promociju časopisa Napredak i dijalog sa uglednim sagovornicima iz sveta geopolitike, profesorima Ljubišom Despotovićem i Vanjom Glišinom, nastojimo da otvorimo prostor za promišljanje različitih perspektiva sveta koji se danas nalazi na raskršću", poručio je Jevtović.

Učesnici panela analizirali su aktuelne globalne političke procese, promene u međunarodnom poretku i izazove sa kojima se suočavaju države u uslovima sve dinamičnijih geopolitičkih odnosa.

Foto: Fondacija "Za srpski narod i državu"