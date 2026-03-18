"ZA SRBIJU, ZA NAŠU PORODICU!" Predsednik Vučić objavio poziv za miting 21. marta u Beogradskoj areni: "Sa našim narodom, za naš narod"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram nalogu poziv za veliki miting SNS-a 21. marta u Beogradskoj areni.
- Za Srbiju! Za našu porodicu! Sa našim narodom, za naš narod - naveo je predsednik u opisu objave.
Predsednik Srbije najavio je ranije danas miting koji će biti održan u subotu, 21. marta a koji znači predstavljanje programaSrbije 2030.
- Pozivam sve dobronamerne ljude koji hoće da se bori za Srbiju budućnosti, koja će da odgovara na pitanja, a ne Srbija onih koji zalupe vrata. Ako želite tu Srbiju, dobro došli ste - rekao je Vučić.
