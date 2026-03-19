Sasuo im sve u lice na javnom servisu

- Zato su se naši vlastodršci odjedanput uznemirili, jer Vučić ima oružje kojim može pogoditi njihov radni sto, praktično. Znači može pogoditi bilo šta u Hrvatskoj, mi se ne možemo braniti. Zavisi od visine lansiranja, ti projektili imaju od 250 kilometara do čak 400 kilometara domet, što opet znači da mogu gađati iz svog vazdušnog prostora praktično celu Hrvatsku - rekao je Galić.

On je istakao da svaki cilj u Hrvatskoj može biti pogođen tom raketom, ali da srpska vojska može povući i drugi potez kojim bi se omogućila još veća dubina gađanja.

- A naravno, mogu ući u vazdušni prostor Republike Srpske, koji je praktično isto njihov, i odande gađati po još većoj dubini. Postoji jedan sistem u svetu koji može odbraniti od toga, nažalost po nas, dolazi iz države koju naš predsednik mrzi, Izraela - istakao je vojni analitičar.

Galić podseća da je ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić bio nedavno u Izraelu, i da je najverovatnije bilo govora upravo o tome.

- Radi se o Davidovoj praćki. To je jedini sistem koji ima projektil sa trojim sistemom navođenja, koji je specifično namenjen gađanju projektila kao što je CM-400. Nijedan drugi PVO sistem u svetu nema te karakteristike kao izraelski - kazao je on.

Na pitanje voditelja da li američki "Patriot" ima slične karakteristike, vojni analitičar je decidno rekao: "Ne, ne, ne, ni približno".

- Naime, američki "Patrioti" su uspešno gađali "Kinžale" na početku rata u Ukrajini, kad su ih dobili, onda su Rusi promenili način delovanja "Kinžala" i sad ih više ne mogu obarati. Za razliku od toga, Davidova praćka ima projektil nazvan "Staner" ("Stunner"), on ima kombinovano optičko infracrveno radarsko navođenje i može gađati sve ciljeve, to je jedini projektil u svetu koji bi u ovom trenutku mogao oboriti američki F-35. Znači, toliko je dobar - naglasio je Mario Galić.

Šta je CM-400

CM-400 je porodica kineskih hipersoničnih balističkih raketa koje se lansiraju iz vazduha. Proizvodi ih Kineska korporacija za vazduhoplovnu nauku i industriju (CASIC).

CM-400 je raketa dužine 510 cm, prečnika 400 mm, mase 910 kg i minimalnog dometa od 250 km. Može nositi eksplozivnu bojevu glavu od 150 kg ili penetratornu bojevu glavu od 200 kg.

Ima veliku visinu krstarenja i strmo završno obrušavanje, sa maksimalnom završnom brzinom od 4,5 do 5 maha. Zvaničnici pakistanskog vazduhoplovstva opisali su raketu kao "ubicu nosača aviona".

Pakistansko ratno vazduhoplovstvo (PAF) je kupilo 60 raketa CM-400AKG od Kine 2017. i 2018. godine.