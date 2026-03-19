Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je na Televiziji Studio B o važnosti predstojećih izbora kao i sramotnoj kampanji blokadera.

- Juče sam bio u Sevojnu i dragačevskim selima. To je bezbednije, brže, ekonomičnije putovati, kada znate da imate auto-put Miloš Veliki. Isto to se odnosi i na probijanje auto-puta od Pakovraća. Fenomenalno to deluje. Isto je gledajući put Zaječar-Paraćin. Osećate se ponosno. Pred nama su novi izazovi, ljudi sve više pričaju o lokalnim putevima. Zaostaci su veliki - rekao je Vučević.

Uvek su građani plaćali poreze, pa nije bilo para za te puteve, dodao je.

- Pričamo o putevima koji nikada nisu imali asfalt. Što se tiče hrane i vode, to je pitanje bezbednosti jedne države. Snabdevanje strujom je jedan od izazova za većinu zemalja u svetu, posebno sa razvojem veštačke inteligencije. Kao i pitanje lekova, to je pitanje od ključnog nacionalnog aspekta za bezbednost. Sjajna najava velike nove investicije je ono što se juče desilo u Palati Srbije. Spajamo severozapad Srbije, deo Vojvodine, govorim o somborskom okrugu. Spojićemo Sombor, Kulu, Srbobran, Kikindu i opštinu Nova Crnja. Moravski koridor ide jug-sever, on se uveliko radi. Kada se sve to uradi, imaćemo mrežu auto-puteva - kazao je Vučević.

Investicije stvaraju uslove za ostanak na ognjištima

Investicije u Srbiji, kako je rekao Vučević, donose uslove da ljudi ostanu da žive na tim prostorima.

- To je jedan od najvećih izazova za državu. Postoji ozbiljna posledica urbanizacije, gde su Novi Sad i Beograd posebno odskočili. S druge strane, mi potpuno praznimo naše druge regione. Tamo ostaje starije stanovništvo. Kada govorimo o "smajliju", na severu države, omogućava da ljudi ne moraju da napuste Sombor ili Kulu i dođete brzo do Beograda. U našem Banatu, prelepoj sredini, možemo da čuvamo ljude - ističe.

Celo čovečanstvo nema normalne uslove kakve priželjkujemo, nepredvidimo je kako će se sve odvijati, dodaje.

Foto: Printscreen/B92

- Jutros smo čuli da je došlo do skoka cene nafte. Mi mislimo da se to nas ne tiče i da ne zavisimo od toga. I cena gasa je definisana po naftnoj formuli. A cena nafte i gasa utiču i na cenu struje i drugih proizvoda i usluga. Taj poremećaj na tržištu energenata je veliki izazov. Razumem zašto je predsednik pod pritiscima. Mnogo loših vesti stiže, a mi nemamo uticaja - rekao je Vučević.

Svako ko priča sa Vučićem postaje legitimna meta

Vučević je rekao da je bio sa predsednikom Srbije u poseti Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte, koji boluje od izuzetno retke bolesti mojamoja (MMD), za čije je zahtevno lečenje u Švajcarskoj sve troškove preuzela država Srbija.

- Bilo je i emotivnije nego što kamere mogu da prenesu. Dečak se vodio svojim srcem i osećanjima. On je imao reakciju prema čoveku koji je pomogao njegovo lečenje. Ovi monstrumi crtaju mete onima koji nisu saglasni s njima, vi ste za njih legitimna meta. Nije im strašno da napadaju dečaka od osam, devet godina. Nemaju moralni problem da to urade. Uspeli su da nas "ubede" da svako ko priča sa Vučićem postaje od tog trenutka dozvoljena meta za napade, pa čak i fizička - kaže Vučević.

Njihov najopasniji projekat je dehumanizacija, delegetimizacija i kriminalizacija predsednika Vučića i njegove porodice, dodaje.

- On je apsolutno zlo kojem nešto treba da se desi. Onaj ko je spreman da mu nešto loše učini nije ništa loše uradio. Njima je prirodno da spale naše prostorije. Oni pokušavaju da normalizuju nenormalne stvari. Ovo je pitanje društva i svih koji su deo javnog diskursa. Ćutanje je opasnije od svih stvari, jer postaju saučesnici u svemu tome. Oni misle da to nije bitno, bolje da ćutimo da se ne zameramo. Jedan korpus je kroz to definisan. Jedan deo korpusa je deo svega toga što se radi, imaju iste ciljeve. Imate medije koji rade najgoru hajku - rekao je Vučević.

Izbori od izuzetnog značaja

Predstojeći lokalni izbori su prema rečima Vučevića izuzetno važni.