Sukob i neslaganje, pogotovu pred lokalne izbore, postao je uobičajeni način ponašanja na osnovu kojeg funkcioniše veliki deo opozocione scene!

Tenzije i prozivke između opozicionih lidera i studenata blokadera su sve vidljivije javnosti, a u prilog tome blokader Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta oštro reagovao na dešavanja u opozicionim redovima. Lazović je, gostujući na blokaderskoj N1, istakao da se apsolutno ograđuje i osuđuje napade koji dolaze prema studentima od političkih lidera poput Dragana Đilasa

- Stvorila se loša atmosfera. Ja bih hteo javno da kažem da se apsolutno ograđujem i osuđujem napade koji dolaze nekad prema studentima od imenovanih ili neimenovanih botova, od političkih lidera poput Dragana Đilasa. Mi to ne podržavamo i ne stojimo iza toga  rekao je Lazović. A sa druge strane, niti su studenti iznad kritike, niti treba da budu - rekao je Lazović.

Govoreći o lošoj atmosferi koja trenutno vlada u antirežimskim snagama, istakao je da postoji "cela plejada nekih ljudi koji imaju propale političke karijere".

- Hajde da osudimo sve one koji izazivaju neku vrstu dodatnog jaza u antirežimskim snagama. Vi imate sada celu jednu plejadu nekih ljudi koji imaju propale političke karijere, koji napadima pokušavaju da sebi približe studente ili da sebe ponude kao neku vrstu alternative - poručio je Lazović.

