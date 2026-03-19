- Važan razgovor sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom. Danas je jedan od najtežih dana po pitanju energetske bezbednosti Evrope i sveta, te sam sa premijerom Orbanom sagledao sve mogućnosti zajedničkog prevazilaženja krize na različitim poljima energetike - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Takođe, govorili smo i o svim drugim zajedničkim projektima Srbije i Mađarske, uključujući i otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta. Istovremeno, saglasili smo se da su mir i stabilnost u regionu od najvećeg interesa i značaja za naše dve zemlje.