Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

- Važan razgovor sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom. Danas je jedan od najtežih dana po pitanju energetske bezbednosti Evrope i sveta, te sam sa premijerom Orbanom sagledao sve mogućnosti zajedničkog prevazilaženja krize na različitim poljima energetike - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Takođe, govorili smo i o svim drugim zajedničkim projektima Srbije i Mađarske, uključujući i otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta. Istovremeno, saglasili smo se da su mir i stabilnost u regionu od najvećeg interesa i značaja za naše dve zemlje.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 12.44.04.jpeg
cena nafte
nafta.jpg
cene goriva