"NIJEDAN VETAR NIJE BIO TOLIKO JAK DA NAS PODELI" Vučić objavio novi moćan snimak: Zato što nam je Srbija na prvom mestu! Zato što je Srbija - naša porodica!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je predizborni spot na svom Instagram nalogu.
U spotu se smenjuju kadrovi iz teških vremena za naš narod, poput scena iz ratova, izbegličkih kolona, NATO agresije, poplava...
- Uvek su po nama tukli vetrovi. Prolazili smo kroz teška vremena. I uvek stajali jedno uz drugo. Nijedan vetar nije bio toliko jak da nas podeli. Zato što smo uvek bili složni. Zato što smo uvek bili porodica. Zato što nam je Srbija na prvom mestu. Zato što je Srbija - naša porodica - kaže Vučić u snimku.
