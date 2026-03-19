Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je Vlada Srbije, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, danas donela zaključak kojim se usvaja mera isplate jednokratne novčane pomoći u iznosu od 300.000 dinara licima koja se nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na Kosovu i Metohiji, protiv kojih se, kako ističu, vode montirani krivični postupci za navodno počinjene zločine tokom oružanih sukoba 1998-1999. godine nad Albancima na Kosovu, kao i u drugim montiranim krivičnim postupcima koji su pokrenuti u cilju političkog progona.