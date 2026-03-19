JEDNOKRATNA POMOĆ UHAPŠENIM SRBIMA: Vlada odlučila: Svim Srbima protiv kojih se vode montirani procesi biće isplaćeno 300.000 dinara!
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je Vlada Srbije, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, danas donela zaključak kojim se usvaja mera isplate jednokratne novčane pomoći u iznosu od 300.000 dinara licima koja se nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na Kosovu i Metohiji, protiv kojih se, kako ističu, vode montirani krivični postupci za navodno počinjene zločine tokom oružanih sukoba 1998-1999. godine nad Albancima na Kosovu, kao i u drugim montiranim krivičnim postupcima koji su pokrenuti u cilju političkog progona.
Tom merom biće obuhvaćena lica koja se prema evidenciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na dan 17. mart ove godine.
- Isplata ove novčane pomoći porodicama nepravedno pritvorenih Srba biće realizovana u najkraćem mogućem roku - navedeno je u saopštenju Kancelarije za KiM.
Podseća se i da je ovo druga godina da se ova mera podrške i to u istom iznosu realizuje na inicijativu predsednika Vučića i plan je da ona postane redovna aktivnost svake godine!
