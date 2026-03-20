BAHATI BLOKADER OKUPLJA PARAVOJSKU Petar Đurić poziva na opštu mobilizaciju, okuplja ljude u "antićaci brigadu" da nastave sa sejanjem nasilja
Blokader Petar Đurić iz pokreta "Ćale, ovo je za tebe" krenuo je u opasnu kampanju u kojoj poziva ljude da se samoorganizuju i postanu njegova paravojna formacija. Iz samog naziva je jasno da Đurić priželjkuje militarizaciju borbe za vlast, jer je svoju privatnu "vojsku" nazvao "antićaci brigada".
- I dalje traje akcija formiranja antićaci brigade. Sjajaj je odziv, vreme je za opštu mobilizaciju - viče Đurić u video snimku koji deli na društvenim mrežama, nazivajući akciju "borbom za slobodu".
Kao i sve što je do sada radio, i ova Đurićeva akcija je paradoks, jer se postavlja pitanje od koga treba da se brane njegovi brigadiri. Petar Đurić je upravo jedan od onih koji se u blokaderskim redovima istakao isključivo nasilnim ponašanjem, o čemu svedoči i činjenica da je bio hapšen za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Sa takvim "pedigreom", njegova nova ideja okupljanja ljudi ne može biti ništa drugo do pokušaj stvaranja nekakvih paravojnih formacija za izazivanje haosa.
S obzirom na to da se približavaju lokalni izbori u deset lokalnih samouprava, Đurićeva brigada će očigledno biti spremna i da nasiljem odgovori na izborne rezultate, kakvi god oni bili. Nameće se pitanje i da li je ovo priprema terena za republičke izbore koji će sasvim izvesno biti organizovani do kraja godine.
Nema sumnje da će Petar Đurić i njegovi antićaci brigadiri mobilisati sve raspoložive snage da sprovedu u delo ono što nisu tokom trajanja blokada i protesta u proteklim mesecima. Pošto je njihovo nasilje pobedila država, oni su očigledno rešili da se bolje organizuju i u militarizovanim formacijama pokušaju ponovo na vlast nasiljem.
Naravno da Petar Đurić nema ništa inteligentnije da ponudi osim toga. Reč je o blokaderu kome se "revolucionarno delovanje" prilično isplatilo. Nivo njegove bahatosti bio je toliko visok da se i mnogim blokaderima smučio, posebno posle epizoda kako uživa u luksuzu dok traju protesti. Đurić je jedan od najglasnijih blokadera koji je od samog početka blokaderskog haosa pozivao na proteste, blokade i pritisak na institucije, ali sa luksuznog odmora u Dubaiju, gde se baškario u bazenu, a otkriveno je da vozi "porše kajen" koji košta oko 120.000 evra i šeta patike od čak 860 evra!