Blokader Petar Đurić iz pokreta "Ćale, ovo je za tebe" krenuo je u opasnu kampanju u kojoj poziva ljude da se samoorganizuju i postanu njegova paravojna formacija. Iz samog naziva je jasno da Đurić priželjkuje militarizaciju borbe za vlast, jer je svoju privatnu "vojsku" nazvao "antićaci brigada".

- I dalje traje akcija formiranja antićaci brigade. Sjajaj je odziv, vreme je za opštu mobilizaciju - viče Đurić u video snimku koji deli na društvenim mrežama, nazivajući akciju "borbom za slobodu".

Kao i sve što je do sada radio, i ova Đurićeva akcija je paradoks, jer se postavlja pitanje od koga treba da se brane njegovi brigadiri. Petar Đurić je upravo jedan od onih koji se u blokaderskim redovima istakao isključivo nasilnim ponašanjem, o čemu svedoči i činjenica da je bio hapšen za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Sa takvim "pedigreom", njegova nova ideja okupljanja ljudi ne može biti ništa drugo do pokušaj stvaranja nekakvih paravojnih formacija za izazivanje haosa.

S obzirom na to da se približavaju lokalni izbori u deset lokalnih samouprava, Đurićeva brigada će očigledno biti spremna i da nasiljem odgovori na izborne rezultate, kakvi god oni bili. Nameće se pitanje i da li je ovo priprema terena za republičke izbore koji će sasvim izvesno biti organizovani do kraja godine.