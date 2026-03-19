Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao početku izgradnje Inovacionog centra japanske kompanije Tojo tajer Srbija u Inđiji gde je posle ceremonije odgovarao na pitanja novinara među kojima se kao goruće izdvojilo ono o ceni nafte na svetskom tržištu i njenoj nabavci, ali i našim rezervama.

Vučić je kao prvo naglasio izuzetnu težinu situacije u kojoj se država trenutno nalazi.

- Veoma je komplikovana i izuzetno teška situacija za nas, nemamo potvrdu da će OFAK doneti pozitivnu odluku za NIS, a za 4 dana mora da se potvrdi ugovor između Gasproma i MOL-a, ni za to nemamo potvrdu.

- Prvi put u istoriji nam idu tako visoko kotacije za dizel, a sutra treba da odredimo cene - sad je 208, a realna cena bila bi 250 dinara, a sad tražimo pravni okvir i čini mi se da ćemo ga naći kroz član 39 Zakona o trgovini da sebi obezbedimo mogućnost da spuštamo akcizu, a peti problem je što naftu nemate ni da kupite, ušli smo sa 4 broda a trebalo je sa 9.

- Razgovarao danas i sa Viktorom Orbanom o svemu...

- Tačka tri. Haos koji se dešava na Bliskom istoku je potpuno slomio sva tržišta. U Americi vam je sa 2,8 dolara skočilo na 3,9 dolara i to u Americi koja ima dovoljno nafte za sebe. Ona je dakle sama dovoljna sebi. Nije potreban uvoz... Cene nafte su dramatično skočile po galonu. Današnja cena od, kako sad kažu, između 112,2 i 116 dolara po barelu nije samo to problem. Problem su kotacije. Prvi put u istoriji nam kotacije idu preko 1.300 za dizel. To nikada u istoriji nismo imali slučaj.

- A mi sutra moramo da odredimo cenu koja je nemoguća. Nemoguća. To će ići na realnih 250 dinara za dizel, možda i preko. Govorimo o realnoj ceni, danas je 208 dinara. Mi smo već smanjili za 20% učešće za naše akcize, a da vam govorim o apsolutnim brojevima to je sa 74 na 59 dinara. Mi po zakonu više nemamo pravo akcizama to da činimo.

- E, sad dolazim do te četvrte važne tačke. Mi tražimo sada pravni okvir. Ja nemam taj problem da kažem da mi je važnije hoće li narod imati naftu i hoće li narod imati hleba i mleka i svega drugog ili ćemo neku normu morati da tumačimo drugačije, i ako bude neko morao donositi takvu odluku ja ću da budem kriv, ali čini mi se da ćemo naći kroz Zakon o trgovini član 39 mogućnost za nas - da usko tumačeći tu normu sebi obezbedimo mogućnost da dodatno spuštamo akcizu, da dodatno spuštamo učešće države u profitu od nafte i naftnih derivata.

"Daćemo nalog da se 40.000 tona nafte izdvoji iz naših rezervi"

- Daćemo nalog da se 40.000 tona nafte izdvoji iz naših rezervi, a imamo 270.000 i ne govorim o rezervama u Vojsci i operativnim rezervama, a smejali su mi se kad sam govorio o rezervama nafte, brašna, graška... a sad svi očekuju da Vučić isporuči.

- I 6. stvar je refakcija akciza čime direktno rušimo naš budžet i mogućnost davanja dodatnog novca ljudima u različim oblastima a situacija je toliko komplikovana a mi ni krivi ni dužni.

"Ljudi ne paničite, imamo nafte, ne kupujte po 50 kanistera!"

- Razgovarao sam s premijerom Macutom, zakazaćemo sastanak za po podne. Ljudima kažem, nemojte da paničite! Ne kupujte po 50 kanistera, imamo nafte! Zato i puštamo iz Rezervi da ne bi ljudi plaćali litar dizela 250 dinara. Idem narednih dana da proverimo rezerve, koliko imamo brašna, graška, ulja... Dobra vest je da sam čuo i da neke naše firme preuzimaju Merkator, Ideu pa će opet biti u srpskim rukama!

"Proporcionalno potrošnji i broju stanovnika imamo najveće rezerve u regionu"

- Samo molim građane da nam pomažu a ne odmažu paničnim reakcijama, i nikad nisam lagao nikog u Srbiji, imamo rezerve i kad kažem da imamo, onda imamo! I neću da cene idu gore, da pravimo spiralu inflacije, ne pada mi na pamet da ljudima uništimo životni standard. Sve ono što smo čuvali u podrumima, fiokama i sanducima, kao dobri domaćini, što smo skupljali i štedeli sada ćemo da izbacimo! Pa ćemo kad ovo prođe opet da štedimo.

Vučić je podsetio i da je neverovatno da nema šta nas nije zadesilo - od praznog budžeta i javnog duga preko poplave, korone, migracija, ratova..

- Proporcionalno potrošnji i broju stanovnika imamo najveće rezerve u regionu, samo jedna zemlja ima koliko i mi, rekao je Vučić dodavši da ne misli samo na zemlje u okruženju nego i mnogo šire, ali i da ne treba zaboraviti da nemamo more.

- Mnogo komplikovana situacija... Plašim se strašno šta će biti za mesec dana, rekao je podsetivši da je ranije u toku dana razgovarao i po pitanju Gasproma i MOL-a s Viktorom (Orbanom).