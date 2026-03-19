Slušaj vest

Iz dana u dan sve je vidljivije da su blokaderi u ozbiljnom problemu da privuku građane, jer nemaju da ponude nikakav plan i program. Iz te nemoći stigla je još jedna u nizu bizarnih tvrdnji, ovoga puta iz kuhinje pokreta Sava Manojlovića Kreni-promeni, koji je ovog puta uspeo da pomeri granice političke mašte i to u pravcu naučne fantastike.

Naime, u pokušaju da privuku pažnju javnosti, plasirali su priču da u Majdanpeku navodno Srpska napredna stranka upućuje pretnje kako će građani na izborima biti "čipovani", pa će se znati za koga su glasali.

- Aktivisti SNS u Majdanpeku prete biračima po selima da im UV lampama ugrađuju čip i da će tako znati za koga je ko glasao - navodi se u objavi Kreni-promeni na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Da stvar nije toliko ozbiljna koliko je apsurdna, mogla bi da prođe kao loš scenario za SF film B produkcije. Međutim, kada ovakve tvrdnje dolaze od aktera koji pretenduju da učestvuju u političkom životu zemlje, onda to postaje pokazatelj duboke krize ideja i potpunog odsustva ozbiljne politike.

Jer, umesto konkretnih predloga, programa i rešenja za probleme građana, javnosti se serviraju teorije zavere koje vređaju zdrav razum. Teško je poverovati da bilo ko zaista misli da se izborni proces u Srbiji odvija uz "čipovanje" birača, ali očigledno je da u nedostatku političkog sadržaja sve može poslužiti kao alat za napad na protivnike.

Ovakav narativ ne samo da banalizuje političku scenu, već i potcenjuje građane, koji od političkih aktera očekuju odgovornost i ozbiljnost. Umesto toga, nude im se priče koje više liče na internet mitove nego na argumentovanu kritiku. Na kraju, ostaje utisak da se iza ovakvih istupa krije nemoć da se politički suparnici pobede idejama, pa se pribegava izmišljanju i širenju panike. A kada politika sklizne u zonu apsurda, jedino što preostaje jeste - podsmeh.

Upitan za tvrdnje aktivista Kreni-promeni o čipovanju, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da "nisu normalni" oni koji tako nešto tvrde.

Aleksandar Vučić