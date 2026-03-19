Nakon sramnog postupka dvojice blokadera voditelja Srđana Jovanovića i Marka Stepanovića koji su pokušali da se politčki obračunaju sa aktuelnom vlašću, tako što su imitirali i ismevali dečaka koji se bori s retkom i teškom bolešću koji je sa suzama u očima dočekao predsednika Vučića prilikom posete Bajinoj Bašti, usledile su brojne osude građana.

Na objavi na Iksu gde se može videti snimak blokadera kako se rugaju osmogodišnjem dečaku, osvanuli su mnogobrojni komentari korisnika te društvene mreže koji su javno pozvali na ukidanje takvih emisija.

- Spodobe sa Nove S nastavljaju da ismevaju bolesno dete. Dva monstruma sa Nove S, ne samo da se ne kaju za ono što su juče uradili, već nastavljaju sa ismevanjem deteta - glasio je jedan od komentara.

Jedan korisnik poručio je da bi roditelji trebalo da se obrate javnosti i zatraže javno izvinjenje od "dvoje komedijaša", jer, kako su naveli, možda im taj poziv bar malo probudi savest, saosećajnost i samilost.

- Ovi bolesnici su pokazali dokle ide nečoveštvo, neizlečivo je. Njima ni Bog ne može da pomogne - naveli su na Iksu.

- A da ih zovne policija na ragzibavanje? Što niko ne podnese tužbu?...Može li neko ovo zlo da privede? - nizala su se pitanja.

Pre dva dana su, podsetimo, blokaderi voditelji Srđan Jovanović i Marko Stepanović ismevali na blokaderskoj televiziji, osmogodišnjaka koji je sa suzama u očima dočekao predsednika Vučića u Bajinoj Bašti. Dečak boluje od retke mojamoja bolesti, za čije je lečenje u Švajvarskoj sve troškove preuzela država.

