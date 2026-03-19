Slušaj vest

Tužilac Predrag Milovanović našao se na udaru opozicionih medija i aktivista, samo zbog toga što je kao nosilac pravosdne funkcije dosledan sebi i stavovima koje zastupa, ostao uzdržan tokom glasanja o upućenim tužiocima u JTOK u Visokom savetu tužilaštva! Isti mediji koji su ga do juče proglašavali herojem, sada mu lepe etiketu izdajnika, što prema rečima sagovornika Kurira, potvrđuje da njima nije na prvom mestu profesionalni integritet već poslušnost.

- Milovanović se našao na udaru zbog toga što je među tužiocima koji su dosledni svojim stavovima, ali i zbog toga što nije pristao da povije kičmu pred centrima moći. Poznat je po tome da je bio sklon da kritikuje izvršnu vlast i tada je imao nesebičnu podršku i tapšanje po ramenu upravo onih koji ga sada najviše osporavaju. Isti ti sada u njemu vide "izdajnika struke", a zapravo samo pokazuju ono što je odavno svima jasno, da im je važna samo poslušnost - objašnjava sagovornik Kurira šta se krije iza napada opozicionih medija na tužioca Milovanovića.

Upravo tužilac Milovanović, dobijao je naslovne strane i udarne termine na televizijama Junajted medije. Danas, međutim, zbog jedne odluke koju je doneo a koja prema rečima sagovornika "nije u skladu sa interesima NVO krugova", isti mediji na ovom tužiocu pokazuju da je tanka linija između podrške i osude "kada ona zavisi isključivo od podobnosti na ne od principa i objektivnosti".

Visoki savet tužilaštva Foto: Visoki Savet Tužilaštva

- Iako su njegovi stavovi često bliži opozicionim nego režimskim, ono što ga izdvaja, jeste činjenica da svoju politiku nije ni menjao ni prilagođavao trenutnim potrebama. Menjali su se interesi i odnosi oko njega, ali ne i njegov stav. Ispada da je počinio najveći greh, nešto što se ne oprašta, time što je odbio poslušnost CEPRIS-u - dodaje naš sagovornik.

Upravo to što na sednici Visokog saveta tužilaštva nije glasao po željama opozicije, već je ostao suzdržan, na udaru se našao integritet Milovanovića, koji daju sebi za pravo da dovode u pitanje.

- Kada je kao jedini tužilac iz redova svojih bivših kolega, javno glasao protiv predloga za reizbor Zagorke Dolovac u tužilačkom savetu, smatrajući i pre pet godina, i pre deset godina da ona ne treba da bude na toj funkcji, drugi su ćutali i svojim glasovima direktno podržali kontinuitet takvog tužilaštva. Nije to jedini primer, ali je okosnica koja jasno ukazuje na licemerje onih koji ga provlače kroz objave na društvenim mrežana i medijima - dodaje on i podseća da je Milovanović upravo ostao suzdržan na glasanju o upućenim kandidatima Zagorke Dolovac.

Koliko daleko su spremni da idu, pokazuje i to da ni nevladina organizacija u kojoj je Milovanović član UO, Udruženje tužilaca Srbije nije našla za shodno da se oglasi saopštenjem, iako se upravo oni kunu u nezavisnost tužilaštva.

- Uporno zanemaruje suština, da nezavisnost tužilaštva nije privilegija pojedinca, već jedan od osnovnih stubova svake uređene države i vrednost na kojoj počivaju i evropski pravni standardi, oni isti pravni standardi na kojima su zasnovane izmene Ustava iz 2022. godine - da tužilac ima pravo na nezavisnost i da na njegovu odluku ne sme uticati ni politika, ni režim, a ponajmanje neko strano telo. Međutim, u praksi, vidimo da se na te principe pozivaju samo onda kada su u skladu sa njihovim trenutnim interesima - dodaje saogovornik iz pravosuđa.

Najskandaloznije je, kako dodaje, da opozicioni mediji daju sebi za pravo da tvrde da bi Milovanović postupao u "cilju nezavisnog pravosuđa", isključivo da je glasao onako kako oni smatraju da je "morao".