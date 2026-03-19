Nakon što su demonstrirali da je politička ostrašćenost potpuno izbrisala ljudskost, njih dvojica sada sebe predstavljaju kao žrtve nekakve velike zavere gde im svi, od Vučića do bezbednosnog aparata, rade o glavi.

Činjenica da su ismevali teško bolesnog dečaka, koji je želeo da vidi predsednika Vučića i upozna se sa njim, i posledično oštru reakciju javnosti, oni vide kao kampanju protiv njih.

- Sa jedne strane da ti bude drago koliko smo važni i popularni da se o nama priča dva dana. Sa druge strane, kad se ceo jedan državni aparat sa sve propagandom i šefom obračunava sa dvojicom voditelja zabavne emisije, to je jasan pokazatelj dragi prijatelji zašto nas dvojica više ne živimo ovde. I jasan pokazatelj da nećemo živeti ovde dokle god je ova vlast - rekao je Stepanović.

Stepanović, koji živi u Sloveniji, zatim je rekao da ne želi više ni da se vraća u Srbiju. On, naravno, u Vučiću vidi i krivca za uništen "poslovni i privatni" život, i kaže da im je zabranjeno da rade (iz studija televizije na kojoj radi).

- Ne želim to više za sebe. Dosta je meni, ja 35 godina ovo živim, a 15 godina me oni uništavaju. Uništili su mi i privatni i poslovni život. Ja ne želim da moje dete živi tu, nikada. I sad je odlučila neka mafija na vlasti da mi upropasti život - rekao je on.

Izgovor za sprdačinu sa bolesnim detetom oni su našli u tome da, evidentno, niko osim njih nema smisla za humor.

- Ja ne moram nekome da objašnjavam šta je duhovitost. Ako ne razume foru, ne razume foru. Ako nema smisla za humor ne vredi mu objašnjavati ništa - rekao je on.

"Foru" u pitanju, od koje ćete sigurno pasti na leđa od smeha, možete videti na snimku ispod.

Podsećamo, mali Andrija Knežević iz Bajine Bašte našao se na meti uvreda Stepanovića i Jovanovića zato što se iskreno radovao susretu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji ga je zagrlio kada je posetio njihovu kuću.

On boluje od retke mojamoja bolesti za čije je zahtevno lečenje u inostranstvu sve troškove preuzela država Srbija.

Dečakove iskrene suze kod njih dvojice su izazvali poriv za ponižavanjem, nakon čega je Jovanović imitirao prskanje suzavca detetu u lice.

Predsednik Vučić: Bog sve vidi

Predsednik Vučić osvrnuo se na to što su Stepanović i Jovanović brutalno ismevali osmogodišnjeg Andriju.