Kako se približavaju izbori tako su i sukobi među blokaderima sve otvoreniji i žešći. Naelektrisanu atmosferu u blokaderskim redovima pojačao je i bivši košarkaš i jedan od najgrlatijih blokadera Vladimir Štimac čija je meta bio lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

Štimac je društvenoj mreži Iks pokopao političku snagu Đilasa, komentarom da on na izborima ne može da osvoji ni 1,4 odsto glasova. Naime, na konstataciju jednog korisnika da je Dragan Đilas predstavio program za 1,4 posto, Štimac je kratko prokomentarisao: "Mnogo je to".

Štimac je nastavio da "buši" Đilasa i kada je podržao objavu jednog blokadera koji je na Iksu podelio isečak iz emisije N1 televizije uz opis "I od ZLF-a jedno ograđivanje i osuda, ljudi koji napadaju studente u paketu sa Đilasom".

